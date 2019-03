Eğer Galaxy S10 Plus, 2019’un ilk sıradışı telefonu olarak kabul edilirse, Huawei yeni duyurduğu P30 Pro ile yılın en sıradışı telefonu olmak istiyor. Özellikle son yıllarda akıllı telefon dünyasında rekabeti artıran Huawei, amiral sınıfı telefonları ile gerçekten, devlere rakip oluyor.

Hatta yapılan bir söyleşide Huawei CEO’su, şirketlerinin 1 numaralı telefon üreticisi olacağını dile getirmiştir. Samsung’u geride bırakarak 1 numara olmak istemesi, P30 Pro’nun yalnızca bir amiral gemisi olmadığı anlamına geliyor. Bu, bir görevi olan bir amiral gemisi…

Bugünkü yazımız ise Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro Karşılaştırması modellerinin kıyasıya rekabetlerine tanıklık edeceğiz. Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro karşılaştırması, hangisini satın alacağınıza karar vermenizi sağlayacak.

Dilerseniz her iki telefonun genel özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz: Samsung Galaxy S10 ve Huawei P30 Pro Karşılaştırması

Ekran Boyutu ve Çözünürlük

Ekran boyutları oldukça benzer, ancak çözünürlükler arasında belirgin farklılıklar mevcut. P30 Pro daha büyük bir ekranı kaplayan, fakat daha düşük bir çözünürlüğe sahip. 398ppi piksel yoğunluğu olan Huawei P30 Pro, Galaxy S10 Plus’ta bulunan 522 ppi ile geride kalıyor.

Galaxy S10 Plus, 3.040×1.440 pixel çözünürlük ile geliyor. Bu da ekranının hemen her ortama uymasını sağlıyor. Buna karşılık Huawei P30 Pro, 2.280×1.080 pixel çözünürlüpe sahip. Sonuç olarak S10 Plus, teoride piksel yoğunluğu bakımından burada bir avantaja sahip.

Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu: Optik vs Ultrasonic

Hem P30 Pro hem de Galaxy S10 Plus, telefonunuzun kilidini açmanıza izin veren ekran içi parmak izi okuyucularına sahip. Ancak bunu yaparken ikisi de farklı teknolojiler kullanır.

Samsung, telefonun kilidini açmak için ses dalgaları kullanan Qualcomm’un ultrasonik parmak izi sensörünü kucaklayan ilk kişidir. Bu arada Huawei, temelde parmağınızın fotoğrafını çeken bir yaklaşım olan optik parmak izi sensörüyle daha geleneksel bir yaklaşım benimsemiştir.

Qualcomm, bu yöntemin daha yavaş ve daha az güvenli olduğunu söylüyor. Buna karşılık S10 Plus, yapılan testlerde son derece hızlı yanıtlar vermiştir. Huawei P30 Pro’da ki optik okuyucusu ise şu ana kadar kullanılan en hızlı ekran içi parmak izi okuyucu olarak değerlendiriliyor.

Kulaklık Girişi

Şayet kablosuzdan ziyade kablolu kulaklık kullanmayı seviyorsanız, burada P30 Pro geride kalıyor. Şirket yalnız standart sürüm olan Pro P30 telefonuna kulaklık girişi koydu. Bunun sebebini ise daha büyük bir batarya için daha fazla alan kullanmalarından kaynaklı.

Buna karşılık, her üç Galaxy S10 telefonunda kulaklık girişi var. Samsung’un gelecek yılki amiral gemilerinde bunu kullanıp kullanmayacağı meçhul.

Kameralar: Dörlü Kamera mı yoksa Üçlü Kamera mı?

Geçen yılki amiral gemisi Huawei P20 Pro, arkadaki üç arka kamera ile yıla damgasını vurmuştu. Bu, 2019 yılının en iyi kameralarına sahip olarak Huawei P30 Pro’da da yer aldı.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus, arkada üç kamera ve önde iki kamera ile geliyor. Huawei P30 Pro ise, arkasında dörtlü kamera kurulumuna sahip. Yapılan test sonuçlarında – ki DxOMark bu konuda ön plana geliyor – Huawei P30 Pro, dörtlü kamerası ile zirvede yer alıyor.

Huawei P30 Pro Samsung Galaxy S10 Plus 40 megapiksel “SuperSpectrum” objektifi 2 megapiksel geniş açılı lens 20 megapiksel ultra geniş açılı lens 16 megapiksel ultra geniş açılı lens 8 megapiksel 5x optik periskop zoom objektifi 2x zoom özellikli 12 megapiksel telefoto lens Mesafeyi ölçmek için TOF sensörü 1. Selfie Kamerası 10 megapiksel 32 megapiksel Selfie kamerası 2. Selfie Kamerası 8 megapiksel

Huawei’nin SuperSpectrum lensi, RGB (kırmızı, yeşil, mavi) piksellerini RYB (kırmızı, sarı, mavi) olarak değiştirebiliyor. Bu sayede yeşil filtreler görüntülerin daha koyu göründüğü için parlak sarı bir piksel daha net gösteriyor. Telefonların asıl netlik olayı, bu spektrum sonucunda oluyor.

Huawei, genel olarak zoom kalitesine yardımcı oldu. Megapiksel boyutları kesinlikle sizi yanıltmasın. Daha fazlasının her zaman daha iyi olmadığını ve merceğe ne kadar etkili ışık girdiğini ve fotoğrafların nasıl işlendiğini, herkes söylendiğinde ve yapıldığında görüntü kalitesi üzerinde çok fazla etkiye sahip olduğunu unutmayın.

Gece Modları

Huawei’nin kazandığı yer muhtemelen özel gece modudur. Bunu Mate 20 ve P20 cihazları da dahil olmak üzere önceki telefonlarda da yer aldı. İşlemesi yaklaşık 5 saniye sürse de, neredeyse siyah ışıklı bir barda bile elde ettiğiniz görüntü, Galaxy S10 Plus’ın bağımsız gece modu özelliği olmadan ürettiğinden çok daha net, daha parlak ve daha ayrıntılı.

Ayrıca bkz: Galaxy S10 Plus vs Mate 20 Pro Kamera Karşılaştırması

Özel bir gece modunun olmaması S10 Plus’ın, tabi ki satın alımına etki etmemeli. Genel olarak fotoğrafçılığa ilginiz varsa, P30 Pro sizin için biçilmiş kaftan. Aynı şekilde kameralar önemli ise ekime kadar sabretmeniz gerekiyor. Çünkü Google, Pixel 4 telefonunu tanıtacak.

Genel Değerlendirme

Her iki amiral gemisi de olağanüstü özelliklerle geliyor. Ancak söz konusu fotoğrafçılık olduğunda, açıkçası, Huawei P30 Pro açık ara önde. Telefonunun boyutu da biraz daha yüksek; bu sayede oyun oynama konusunda daha çok yardımcı olabilir.

Buna karşılık Samsung Galaxy S10 Plus, toplamda beş kamera ile geliyor ve yapı kalitesi bakımından biraz daha iyi. Kulaklık ve çözünürlüğü baz alırsak, tabi ki Samsung Galaxy S10 Plus tercih edilebilir.