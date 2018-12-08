Ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass, Samsung‘un yakında çıkacak olan Galaxy S10 serisi olması beklenen üç tane görüntüyü yayınladı. Ancak yayın, resimlerin bir kılıf üreticisinin beklentilerine dayandığını açıkça belirtiyor.

Yapımcılara göre, en küçük ve en uygun fiyatlı Galaxy S10 Lite, ortadaki kamera için bir kamera deliğine sahip 5.8 inçlik bir ekran ile geliyorken, normal Galaxy S10, aynı ön bakan kamera tasarımına sahip 6.1 inçlik bir paneli kullanacak.

En büyük Galaxy S10+ versiyonu, çift kameralı kurulum için büyük 6,4 inç ekrana ve iki kamera deliğine sahip olacak.

Bu görüntüler şu ana kadar söylentilere dayanıyor, bu yüzden haberleri bu gözle okumanızı öneriyoruz. Ancak diğer yandan rapor, güvene layık bir kaynaktan geliyor ve tesadüfen, Ice Universe (bir başka iyi bilinen sızıntı kaynağı), yazı boyutlarının yazı altındaki bir cevapta olduğunu doğrulamaktadır. En azından ekran boyutlarını buradan anlayabiliriz.