Samsung Galaxy S10 Serisi Hakkında Yeni Ayrıntılar Sızdırıldı

Uzun süredir hakkında birçok haber yayınlanan Samsung’un yaklaşan Galaxy S10 serisi hakkında birkaç yeni ayrıntı ortaya çıktı. Sızdırılan haber kaynağına göre cihazlar hakkında daha önce bahsedilmeyen yeni extra özellikler yayınlandı.

Bugün sabahın erken saatlerinde yayınlanan bilgilere göre, Samsung yeni çıkacak üç Galaxy S10 modeline sahiptir. Bunlardan ikisi kavisli kenar panelleri ve biri düz ekranlı bir telefondur. Telefonların ekranın altında duran minimum çerçevesi bulunan bir ön kameraya sahip oldukları ifade edilmiştir.

Yayınlanan haberler ayrıca telefonların %93.4’lük çok etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip olduğunu. Ek bilgi olarak bahsetmek gerekirse mevcut Galaxy S9 modeli %83.6 ve Oppo Find X %93.8 ekran-gövde oranına sahiptir.

İçlerinde ise bölgeden bölgeye değişiklik gösteren Qualcomm’ın Snapdragon 8150 veya Exynos 9820 yonga setleri bulunacaktır. Bu yonga setleri yeni 7nanometre özelliği sayesinde mevcut işlemcilerden daha güçlü ve daha verimli olacaktır. İşlemcinin yükseltilmesi bataryayı zorlayacağı için batarya kapasitesinin 4,000mAh büyüklüğünde olması beklenmektedir.

Samsung, Galaxy S10 serisiyle ilgili tüm detayları henüz tamamlamamasına rağmen şirketin Şubat ayında akıllı telefonları duyurmadan önce Kasım ayının sonunda tasarımlarının biteceğini ifade etmiştir. Yeni üçlünün toplam altı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Bunlar siyah, gri, mavi, kırmızı, yeşil ve sarıdır.