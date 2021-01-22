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Samsung, Galaxy S10 Serisi İçin Android 11 Güncellemesini Geri Çekti!

Samsung, Galaxy Note 10 serisi için başlattığı Android 11 güncellemesini geri çekme kararı aldı. İşte nedenleri...

Ayşen Sıla

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Birkaç hafta önce Samsung, son Android 11 güncellemesini, İsviçre’den başlayarak Galaxy S10 serisi akıllı telefonların kullanıcılarına One UI 3 özel kullanıcı arayüzüyle sunmaya başlamıştı.

Her şey sorunsuz gidiyor gibi görünse de, şirket şimdi güncellemeyi geri aldı. Samsung’un güncellemenin neden çekildiğini henüz onaylamaması oldukça dikkat çekici. Bu, şu an itibariyle One UI 3.0 ile Android 11 güncellemesinin artık Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e kullanıcıları için mevcut olmadığı anlamına geliyor.

Raporlar, Samsung’un en son güncellemeyi geri almasının nedeninin muhtemelen aygıt yazılımında çözülmesi gereken hatalar olduğunu gösteriyor.

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Bazı kullanıcılar ayrıca kamera bulanıklığından ve cihazın ısınmasından şikayet ediyor. Henüz bildirilmemiş sorunlar da var. Samsung bu sorunlarla karşılaşmış ve güncellemeyi geri almaya karar vermiş olabilir. Samsung’un güncellemeyi ne zaman tam olarak tekrar sunacağı bilinmiyor.

Android 11, Galaxy S10 serisi için işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi ve Samsung’un telefon için üç yıllık güncelleme sağlama sözünden hareketle, piyasaya çıktığında Android 12’yi de alması bekleniyor.

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