Samsung‘un Galaxy serisinin 10.yılına özel üretilen yeni amiral gemisi Galaxy S10 serisi nin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Akıllı telefonlar hakkında henüz resmi açıklama yapılmamışken, birçok özelliği sızdırıldı, diyebiliriz.

Önceki sızdırılan haberlerde akıllı telefonların genel dış hatlarının, tasarımlarının ön planda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kısa bir süre önce Samsung, akıllı telefonlarını San Fransisco’da düzenleyecekleri bir etklinlikte tanıtacaklarını duyurmuştu.

Bu gün ise Samsung, YouTube üzerinden Galaxy S1o serisi hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınlayarak, sırasıyla bütün serilerin küçük bir ön gösterimini sundu. Videoda 1’den 10’a kadar sayarak, Şubat ayında tanıtacaklarını resmi olarak doğrulamış oldu.

Şimdi ise gözler, 2019 yılının en gözde amiral gemisi olmaları beklenilen Galaxy S10 serisi üyeleri, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite akıllı telefonlarını resmi olarak tanıtmakta. Videoda akıllı telefonlar hakkında hemen hiç bir ayrıntı açıklanmadı. Genel olarak Galaxy serisinin derinlemesine tarihsel bir görünümle yaklaşıldı.

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Ancak dikkat edilmesi gereken nokta küçükte olsa, ekran boyutlarının giderek daha da büyümüş olması ve 1’den 10’a kadar serinin zirveye ulaştığını göstermek oldu. Akıllı telefonlar hakkında daha detaylı bilgiler alamabilmeniz için daha önceden yazmış olduğumuz Galaxy S10 ve S10 Plus Hakkında Herşey! adlı makaleden yardım alabilirsiniz.