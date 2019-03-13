Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung, Galaxy S10 Serisi ile Akıllı Telefon Sektörüne 10 Yeni Özellik Getirdi

Samsung, Galaxy S10 Serisi ile Akıllı Telefon Sektörüne 10 Yeni Özellik Getirdi

By Selin Polat

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Samsung 10 ozelligi

Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında Galaxy S10 serisini tanıttı ve telefon dünya çapında satış yapıyor. Şirket, akıllı telefon dünyasına ilk defa getirdiği 10 yeni özelliği gösteren bir infografik yayınladı.

Samsung, “Galaxy S10 serisi yeni nesil teknolojiyle doludur” ve bazılarının etkileyici olduğuna katılıyorum. HDR10 + kayıt ve Wi-Fi 6, ayrıca 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanından daha önce görülmemiş bir bellek kombinasyonu var.

Samsung infografikGalaxy S10 için başka bir gurur verici şey ekran. Samsung, 1200 nits parlaklığa ulaşabileceğini iddia ediyor. Hem Snapdragon 855 hem de Exynos 9820 yonga kümelerinde görülebilecek 2 Gbps bağlantı hızları da bulunuyor. Tabii ki, Snapdragon 855 ile başka telefonlar da var, ancak hiçbiri daha yüksek bir alternatif sunmadığından, herkes en üst noktayı paylaşıyor.

KaynakGsmarena
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