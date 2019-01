Samsung‘un uzun süredir beklenilen serisi Galaxy S10, birçok sızıntı habere konu olmuştu. Telefonların neredeyse temel özellikleri henüz resmi bir açıklama olmaksızın gün yüzüne çıkmıştı. Amiral gemisi serisinin 2019 yılına damgasını vuracak özellikler ile gelmesi, beklenilen bir durum idi.

Ancak durum artık değişti, bekleme neredeyse bitti. Samsung Galaxy Unpacked adı verilen tanıtım etkinliği, 20 Şubat’ta gerçekleşecek. Galaxy S10 amiral gemisi serisinin tanıtılması nihayet belli olmuş oldu. Etkinlik bir şirketin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir tweet ile netlik kazandı. Şimdiden birçok ünlü yere davetiyeler gitmiş bile olabilir.

Paylaşılan tweette, iki telefonun net bir şekilde kavisli kenarları yer alırken yanılmasama ile 10 numarası ön plana çıkıyor. Şimdilik sadece etkinliğin duyurusu mevcut. Başka konularda Samsung, her hangi bir açıkla yapmadı. Bu alışılmış bir olaydır. Çünkü şirket, önceden yapmış olduğu etkinliklerde de yalnızca tanıtım posterleri yayınlamış, ürünler hakkında bir bilgi sunmamıştı.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019