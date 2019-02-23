Samsung Galaxy S10 ve Apple iPhone XS Karşılaştırması

2019 yılı birçok telefon üreticisi için yarış pistine döndü. Kısa bir süre önce Samsung tarafından tanıtılan Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modelleri, bu zamana kadar üretilen en güçlü Android telefonlar oldu.

Durum bu şekilde olunca karşılaştırmalar da gün yüzüne çıktı. Android ve iPhone telefonlar üzerinde uzun süredir bir rekabet söz konusu idi. Samsung bu rekabeti kızıdıran adımı ise bu yeni amiral gemileri ile attı. Neredeyse aynı fiyat aralıklarına sahip Apple ve Android amiral gemileri birbirleri arasında kıyasıya yarışıyor.

Şimdi ise S10 amiral gemisi serisinin standart modeli S10 ile iPhone’nun S10 modeline yakın olan amiral gemisi iPhone XS‘i karşılaştırdık. Her bir telefonun genel özelliklerini artılarını ve eksilerini görebileceğiniz bir karşılaştıma…

Akıllı telefonların doğrudan özelliklerinin karşılaştırması için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Galaxy S10 ve iPhone XS Tasarım Karşılaştırması

Samsung, genel olarak amiral gemisi bir telefonun nasıl bir tasarıma ev sahipliği yapması gerektiğini iyi biliyor. Genel olarak ince çerçevelerle donatılan S10 telefonları ön kısımda minimal çerçeveli ve S10e dışındaki tüm modellerin ekranlarında yuvarlak kenarlı kısımları ile dikkat çekiyor.

Arka tarafında yer alan yeni kamera kurulumu ile de, iPhone XS veya XS Max telefonlarına göre kuşkusuz biraz retro görünen tasarımdan fazlasını sunuyor. Özellikle özel baskılardan olan kanarya sarısında S10e ve S10 Plus’ın seramik siyah beyaz modelleriyle daha da hoş duracağı kesin.

Yeni Samsung’ların hemen her biri, 7.8 mm kalınlığında ince kasalarla geliyor. Sadece S10 Plus biraz daha büyük, buna karşılık da S10e 7.9mm kalınlığı ile biraz daha kompakt. Özelliklerine göre de ağırlıkları gerçekten çok ideal. Galaxy S10 157g , S10 Plus 175g, S10e sadece 150g. Aynı zamanda maksimum 6 farklı renk seçeneğine sahip.

Bu arada iPhone XS ve XS Max, klasik Cupertino stiline sahip. Yani cilalı ve kavisli kenarları var. Sonuç olarak sadece koyu gri, altın ve gümüş renginde kaplamalarla geliyor. Üstelik Samsung’a göre de biraz daha ağırlar.

iPhone XS 177g, iPhone XS Max ise 208g. iPhone’lar 7.7 mm kalınlığında olup sadece birkaç milimetre daha incedir.

Galaxy S10 ve iPhone XS Ekran Karşılaştırması

2019 yılındaki genel olarak tasarım yaklaşımı ekranlar üzerine oldu. Samsung Galaxy S10 serisi, Infinity-O Dynamic AMOLED ekranlarda geldiler.

Samsung Galaxy S10e ve S10’un ön kameraları için sağ üst köşede dairesel delikler yer aldı. S10 Plus için de biraz daha delik genişletilerek çift selfie kamerası yerleştirildi.

İlk olarak Galaxy A8s modelinde gördüğümüz ve sonradan Honor V20‘de yer alan selfie kamerası deliği ekrana daha hoş bir hava katıyor. Bundan dolayı Galaxy S10 amiral gemilerinde oldukça iyi duruyor. Ayrıca yaklaşık %93,1 ekran/gövde oranı sunuyor.

Tüm S10 modellerinde yüksek 19:9 en boy oranı var. Ancak ekranlar farklı boyutlarda ve çözünürlüklerde geliyor. Standart S10 modeli 6.1 inç QuadHD ekrana sahip, S10 Plus modeli 6.4 inç QuadHD ekrana sahip, S10e modeli ise 5.8 inç FullHD ekrana ve yaklaşan S10 5G büyük 6.7 inç QuadHD ekrana ev sahipliği yapıyor.

iPhone XS ve XS Max‘a gelince, ekranın üst kısmında geniş bir çentik bulunan 5.8 inç veya 6.5 inç Süper Retina OLED ekranlar var. Bu ekranlar HDR10 ve Dolby Vision özelliğini taşıyor.

iPhone XS modeli 19.5:9 en boy oranına ve %82.9 ekran/gövde oranına sahip. iPhone XS Max modeli ise aynı 19.5:9 en/boy oranına ve %84.4 ekran/gövde oranına ev sahipliği yapıyor.

Kısacası, hem Galaxy S10 hem de iPhone XS Max’in mükemmel ekranlara sahip olduğunu ve hiçbirinin hayal kırıklığına uğratmayacağını söylemek yanlış olmaz. Sadece Galaxy S10’lar biraz daha fazla özelliğe sahip.

Galaxy S10 ve iPhone XS Kamera Karşılaştırması

Her zaman olduğu gibi Android telefonlar burada da iPhone’dan daha fazla kamera sensörü sunuyor. Samsung Galaxy S10 cep telefonunun ana 12 megapiksel kamerası, 12 megapiksel zum kamerası ve arka tarafında 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera var.

Tümü optik görüntü sabitleme özelliğine ve 2B yüz tanıma özelliği bulunan 10 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. S10 amiral gemisindeki kamera özellikleri arasında f/1.5 ve f/2.4 diyafram açıklığı arasında geçiş yapma, HDR10+ video çekimi ve birçok sahne tanıma seçeneği var.

Genel olarak kamera modlarının kullanımı hızlı ve beklenildiği gibi çok yönlü görünüyor. Serinin içinde sadece S10e telefoto özelliğine sahip değil, genel olarak kameraları oldukça etkili.

iPhone XS ve XS Max modellerinin en son Android’lere kıyasla, 12 megapiksellik çift açılı ve telefoto lens kurulumunun mükemmel optik görüntü sabitleme ile güvenilir ve ayrıntılı olduğunu farkedebilirsiniz.

Smart HDR özelliği hem parlak güneşin hem de gölgenin olduğu sahneler için çok yeteneklidir. DSLR kalitesinde olmasa da, çekimden sonra alan derinliği ile oynama kabiliyeti eğlenceli. Apple’ın ön yüzündeki TrueDepth kamerası, daha güvenli, 3D yüz tanıma özelliği sağlar.

Genel olarak Galaxy S10’ların iPhone kadar en iyi olduğu nokta, düşük ışıkta foto çekimidir. Bu, XS serisi için geliştirildi, ancak Apple hala buradaki rekabetin gerisinde kalıyor.

Galaxy S10 ve iPhone XS Performans Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10 performans konusunda iki farklı işlemci ile geliyor. 7nm işlemli Snapdragon 855 ve 8nm işlemli Exynos 9820 yonga seti. Her ikisi de 8GB RAM ile destekleniyor.

Ancak S10 Plus modelinde hem 8GB RAM hem de 12GB RAM sürümleri de mevcut. Samsung, S10 serisinin artık Unity Game Engine teknolojisine sahip olduğunu ve yeni telefonların da Wi-Fi 6‘nın hazır olduğunu belirtti.

iPhone XS ise hemen her şeyi güçlendiren 7nm işlemli A12 Bionic yonga seti tarafından destekleniyor. Apple’ın Yapay Sinir Motoru, artırılmış gerçeklik, fotoğrafçılık ve Face ID gibi uygulamalara makine öğrenimi ve daha hızlı işlem getirmesi sağlıyor.