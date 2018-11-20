Samsung Galaxy S10 ve Galaxy F için Renk Seçenekleri Belli Oldu!

Son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda 2019’un ilk çeyreği Samsung için yoğun olacak gibi duruyor. Şirket katlanabilir akıllı telefonun yanı sıra 5G özellikli bir amiral gemisi olan Galaxy S10 serisini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

SamMobile‘in kaynaklarına göre Galaxy S10 serisi başlangıç modelleri için beyaz, siyah, sarı ve yeşil renk seçeneklerinde mağazalardaki yerlerini alacak. Katlanabilir Galaxy F modeli ise gümüş ve siyah renkler ile karşımıza çıkacak. Beyaz, gümüş ve siyah oldukça standart renk seçenekleridir. Ancak yeşil ve sarı Samsung modellerinde kolay kolay karşımıza çıkacak renk tonları değildir.

Beyaz, siyah ve yeşil renk seçenekleri aslında bu ayın başlarında yapılan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda OneUI arayüzüne sahip telefonlar için duyurulmuştu. Şimdi Samsung, Avrupa pazarlarında farklılık yaratarak yeni renkler ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Kore teknoloji devi, amiral gemilerini egzotik tonlarda süsleyen bir tarihe sahipti. Bu yüzden Galaxy S10’un bazı bölgelerde tüm bu tonlarda mevcut olması mümkündür.

Raporda ayrıca, Galaxy S10 serisinde yer alması gereken ekraniçi parmak izi okuyucu teknolojisi hakkında bazı ilginç ayrıntılar da yer alıyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki sene üç S10 modelini göreceğiz . Bunlar 5.8 inçlik düz ekrana sahip ve daha ucuz bir Galaxy S10 Lite bunlardan ilkidir. Diğerleri ise daha büyük, kavisli ekranlarla birlikte gelen iki premium model S10 ve S10 Plus akıllı telefonlarıdır.