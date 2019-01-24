Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus - Canlı Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi S10 serisini San Francisco’daki düzenlenecek etkinlikte tanıtmasına, yaklaşık bir ay var. 20 Şubat olarak tarihlenen etkinlik yaklaştıkça, gerilim giderek artıyor. Her zaman olduğu gibi yaklaşan etkinlik öncesinde sızdırılan canlı görüntüler, S10 serisi hakkında da oluyor.

Sızdırılan son görüntüler akıllı telefonların dış görünüşleri hakkında çok daha fazla detayı gün yüzüne çıkardı. Yayınlanan teknik çizimler en çok dikkat çeken unsur, çerçeveler. En son ortaya çıkan canlı görüntülerde, çerçevelerin biraz daha kalın olduğu anlaşıldı. Açıkçası bu durum ekran-gövde oranını çok fazla etkilememiştir.

Aynı zamanda şu anda sızdırılan canlı görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur, akıllı telefonlarda bulunan 3.5mm kulaklık girişi oluyor. Son çıkan amiral gemilerinden bunun eksikliği çok ses getirmişti. Telefonların arka görünümü biraz Galaxy Note 9 modeline benziyor. Ancak fazlan bir kamera eklenirken, parmak izi okuyucu kaldırılıyor. Bunun yerine ekran içi parmak izi sensörü geliyor.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus - Canlı Görüntüleri 1 - 7

Şimdilik bu protatip telefonların görüntüleri bunlar. Ancak ilerleyen zamanlarda, yani etkinlik için geçen her günün ardından yeni sızıntıların olacağını aklınızda bulundurun.

Sadece 1 ay kalmasına rağmen, resmi açıklama olmasa da akıllı telefonların birçok özelliği gün yüzüne çıkabilir.

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