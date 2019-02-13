Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri için geri sayım tamamlandı. Artık yeni serinin neredeyse tüm özellikleriyle ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Gerek tasarım gerekse de teknik donanımlar konusunda bu serinin nasıl özelliklere sahip olacağını az çok biliyoruz. Tanıtımın hemen öncesinde ortaya çıkan bilgiler serinin detaylarını ortaya koymuş olsa da Samsung Galaxy S10+ akıllı telefonları için sızıntı haberleri de gelmeye devam ediyor.

Son olarak bu modelin çalışır halde görüntüleri yayınlandı. Nasıl bir tasarımla karşı karşıya kalacağımızı gösteren görseller, yeni akıllı telefonların beklenenden daha da iddialı olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S10+ Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Telefonun çalışır halde görüntülendiği bir videoda bu model için tüm detaylar ortaya çıktı. Samsung Galaxy S10+ için paylaşılan videoda en çok dikkat çeken kısım ön kamera bölümü. Telefonun ön kamerasının beklendiği gibi ekrana gömülü olarak geleceği görülüyor. Köşeye konumlandırılmış olan gömülü kamerayla beraber gelecek olan akıllı telefonun ön kamera kısmında çift kamera kullanacağını da ekleyelim.

Ekrana gömülü çift kamera kullanacak olan akıllı telefon yine ekran üzerinde bir parmak izi sensörüne yer verecek. Ekran üzerine gömülü parmak izi sensörlerinin özelliklerinin neler olacağı konusunda ise kesin bilgiler yok. Muhtemelen bu bölüm için de bazı özel teknolojilere yer verilecek. Ancak dediğimiz gibi tanıtıma kadar bu kısım hakkında kesin bilgi almak pek mümkün olmadı.

Samsung Galaxy S10+ akıllı telefonlarının genel tasarımı için ise eski serilere benzediği söyleyebiliriz. Telefonların yan kısımlarda yine kavisli ekran kullanımına yer verdiği görülüyor. Kavisli yan kenarlar sayesinde çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmuş olacak.

Bunun yanında çentik alanı olmaması, alt çerçevenin bulunmaması gibi etkenler sayesinde de ekran kullanım alanının beklenenden daha geniş olacağını düşünüyoruz. Şimdilik yeni model hakkında ortaya çıkan videodan başka detay yok. Çok kısa bir süre sonra yapılacak tanıtımın ardından tüm telefon özelliklerini paylaşacağız.