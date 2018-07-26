Samsung‘un önümüzdeki yılki amiral gemisi Galaxy S10 modeli ile ilgili biraz erken olsa da hakkında son zamanlarda çok kez tekrarlanan bir söylenti var.

Şirketin uzun süredir uygulamaya çalıştığı yeni bir teknoloji hakkında konuşuyoruz. Ayrıca Samsung‘un hızlı büyüyen rakiplerine birkaçının Vivo NEX S, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ve Porsche Design Huawei Mate RS gibi cihazlara yerleştirilmiş ekrana gömülü parmak izi tarayıcıları yönünden darbe vurmasını bekliyoruz.

Ancak birden fazla kaynaktan önce spekülasyonlarla aynı doğrultuda olan son Digitimes raporu eğer doğru çıkarsa Galaxy S10 “ikilisi” daha hızlı, daha güvenilir, ultrasonik ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı benimseyecektir.

Bahsedilen ultra-ileri biyometrik sensörlerin şu anda Vivo, Xiaomi ve Huawei‘ye optik tabanlı bileşenler tedarik eden Goodix ve Synaptics’ten ziyade Tayvan’ın Genel Arayüz Çözümü (GIS) ve Çin’in O-film Teknolojisi tarafından üretilmesi muhtemel görünüyor.

Üç Galaxy S10 modelinin iki tanesinin parmak izi okuyucularını 6.1 ve 6.4 inç veya AMOLED ekranları altında gizlemeleri beklenirken “giriş seviyesi” 5.8 inçlik model geleneksel bir arkaya konumlu parmak izi tarayıcı ile gelebilir.

İlginç bir şekilde son zamanlarda bazı anonim “endüstri kaynakları” da “Samsung’un Galaxy A ve Note serilerinden her birinin bir üst modeli” üzerine ultrasonik ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını benimsemesini bekliyor. Yani Galaxy Note 10 muhtemelen iptal edilmeyip üretilecek gibi görünüyor.