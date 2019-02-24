Samsung Galaxy S10e Ön İncelemesi

2019 yılının en çok beklenilen amiral gemisi serilerinden birisi olan Galaxy S10‘lar kısa bir süre önce tanıtıldı. Standart model Galaxy S10, yükseltilmiş model Galaxy S10 Plus ve bütçe amiral gemisi sayılacak Galaxy S10e.

Samsung daha küçük pil, daha uygun fiyat etiketi ve daha az kamera ile son derece şaşırtıcı bir telefon piyasaya sürmeyi başardı. Ekranı düşük özelliklerine rağmen son derece iyi. Teknik donanımları baz alındığında fiyatı ise mümkemmel.

Her zaman bir Galaxy S telefonu istemiş ancak yüksek fiyatından dolayı alamamışsanız, Galaxy S10e tam size göre. Samsung Galaxy formülünü alıyor, küçültüyor, düzleştiriyor ve fiyatı düşürüyor.

Galaxy S10e modelinin fiyatı 749 dolardan başlıyor. Şimdi ise ön siparişleri verilemeye başladı. 8 Mart’ta ise mağazalardaki yerine almaya başlayacak.

Samsung Galaxy S10e – Tasarım Özellikleri

5.8 inçlik bir ekranı olmasına rağmen, Galaxy S10e yeni tasarımı sayesinde oldukça güzel bir görünüme sahip. 19:9 en boy oranı var. Ayrıca ekranın sağ üst köşesinde küçük bir delik içinde oldukça hoş duran bir selfie kamerası var.

Çerçeve durumunda ise oldukça şanslıdır. Kısacası küçük bir telefonda büyük bir ekran arıyorsanız bunu beğenebilirsiniz. Bir çentik yerine bu şekilde kamera olması, oldukça hoş duruyor.

Telefonun boyutu sayesinde tek el ile kullanımı da oldukça kolay. S10e, normal S10’dan sadece 0,1 mm daha kalındır. Ancak ekranın kenarlarında kısmen daha geniş çerçevelere sahip.

S10 ve S10 Plus modellerinde kenarlara doğru kavisli bir ekrana sahip değil de, düz bir ekranı var. Kavisli ekranların sürekli olarak elinizde bir yere çarpıp kafasına göre hareket etmesini istemiyorsanız, bu sizin için en iyi telefondur.

Galaxy S10e, diğer S10 telefonlarıyla aynı renk seçeneklerinde geliyor. Bunlar yeşil, beyaz veya siyah başlangıç renkleridir. Ancak seriden farklı olarak sadece Kanarya Sarısı renginde gelen tek özel sürümdür.

Galaxy S10e Kamera Özellikleri

Telefonun arkasında S10 ve S10 Plus modellerinde bulunan OIS destekli aynı ultra geniş 16MP ve geniş 12MP’lik çift kamera kurulumu yer alıyor. Sadece optik zoom desteği olan 12MP telefoto objektifi bulunmuyor.

Galaxy S9 modeline göre yinede oldukça yükseltilmiş durmakta. Samsung, kamera uygulamasını da güncelledi. Şimdi uygulama daha da çok kullanıcı dostu. Ayrıca geniş açılı lens ile normal lens arasındaki yakınlaştırmayı da daha net hale getirdi.

Galaxy S10e Donanım Özellikleri

Galaxy S10e aynı zamanda diğer S10’larda bulunan PowerShare desteğine de sahip. Yani telefonu Qi desteği bulunan diğer telefonlar için bir power bank olarak düşünebilirsiniz. Tabi ki yavaş olarak yapacak, ancak idare edecektir.

Benzer şekilde, diğer S10’lar gibi IP68 sertifikasına, microSD desteği ile 512GB arttırılabilir hafıza seçeneğine ve gigabit LTE hız kapasitesine sahiptir. Giriş seviyesinde bir model olduğu için bu gibi durumlar oldukça iyidir.

S10e modeli de diğer S10’larda bulunan 8nm Exynos 9820 veya 7nm Snapdragon 855 tarafından destekleniyor. Bölgelere göre farklılık gösteriyor. Tabi ki S10 ve S10 Plus ile aynı işlemciyi görmek harika.

Samsung’un üst düzey işlemciyi koruma seçeneği, S10e modeline bir ayrıcalık oluşturmuştur. Bu da daha küçük modellere kıyasla daha pahalı modellerden daha hızlı bir telefon olduğunu kanıtlayabileceği anlamına geliyor.

Galaxy S10e Bellek Seçenekleri ve Yapı

Her ikisi de 512 GB’a kadar genişletilebilen 6GB RAM / 128GB depolama veya 8GB RAM / 256GB depolama seçeneklerinde farklı bellek sürümlerine sahiptir.

En ucuz S10e bile orta seviye bir telefondan daha iyi duruyor. Sadece diğer S10 modellerine göre daha az premium ve yüksek özellikli görünüyor.

Genel olarak S10e çok iyi ve çok güçlü bir akıllı telefon. Yapı kalitesi de temel olarak diğer S10 telefonlarıyla aynı. Ön ve arka da paslanmaz çelik kaplı cam kaplama mevcut. Bu da amiral gemisi düzeyinde bir ayrıcalık sağlar.

Galaxy S10e Yazılım Özellikleri

Aynı zamanda Samsung’un One UI adlı yeni arayüzüne sahip. Android 9 Pie ile oldukça uyumlu olan harika denecek şekilde yükseltilmiş sürümüdür. Oldukça hoş bir arayüz, yeni tasarım, sezgisel menüler ve daha iyi animasyonlarla geliyor.

Samsung’un Oreo sürümünden sonra yapılan büyük atılım üzerine kurulu hoş bir güncelleme. Genel olarak son derece ilgi çeken bir yazılıma sahip. Şimdi ki durumda ne gibi artı ve eksileri var bilmek zor. O yüzden biraz daha beklememiz lazım.

Galaxy S10e Geri Kaldığı Noktalar

Peki, S10e’de ne yok? Muhtemelen o kadar övdük, eksileri yok mu bu telefonun? diye düşünebilirsiniz.

5.8inçlik AMOLED ve Full HD+ ekran var. Diğer S10’larda bulunan, QuadHD+ ekran değil. Arka kameraların yanında kalp atış hızı sensörü yok ve ekran içi parmak izi sensörü bulunmuyor. Bunun yerine, parmak izi sensörü, telefonun sağ kenarındaki eski Sony Xperia tarzı güç düğmesine gömülüdür.

Ön Değerlendirme

Genel olarak ön değerlendirme yapacak olursak Galaxy S10e, iyi düşünülmüş bir telefon. Samsung, zaten popüler olan S serisinin daha ucuz bir giriş noktasına sahip olmasını sağladı. Tabi ki bunu da çok fazla ödün vermeden yapmayı başardı.

Aynı temel tasarım, aynı işlemci, OLED ekran, çift kamera ile muhteşem bir telefon ortaya çıkardı. S10 ve S10 Plus gibi son derece pahalı iki telefonun altında duran birinci sınıf bir akıllı telefon.