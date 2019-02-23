Akıllı telefon dünyasının yeni amiral gemisi serisinin tanıtımları yapıldı. Android işletim sisteminin yeni kralları olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının özellikleri de bir hayli ilgi çekti. Serinin Plus modeli ve ana modeli hakkında daha önce de bilgiler vermiştik. Şimdi ise söz konusu akıllı telefon modellerinin daha uygun fiyatlı serisi olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy S10e akıllı telefonlarından söz edeceğiz. Yine amiral gemisi modelleri içerisinde gösterebileceğimiz serinin tasarım özelliklerinden başlayalım.

Samsung Galaxy S10e Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modellerinde kavisli ekran tasarımı yok. Plus modeline ve ana modelde olduğu gibi kavisli ekranlar sunulmuyor. Bunun yerine düz bir panel tercih edilmiş ve çerçeve kısımları biraz daha öne çıkarılmış. Samsung Galaxy S10e akıllı telefonlarında da ekrana gömülü kamera sistemi devam ediyor. Bu seride de yine köşeye konumlandırılmış olan tek bir ön kamera var ve ekran üzerinde gömülü olan tek ön kamera alanı biraz daha geniş tutulmuş.

Plus ve ana modele göre bu kısımda da önemli bir oynama söz konusu olarak öne çıkıyor. Yeni akıllı telefonların arka kapak kısmında ise standartlaşan bir tasarım söz konusu. Arka kısımda yan yana sıralanmış olan çift arka kamera var. Kameraların hemen yanında ise bir flaş ışığı bulunuyor. Renk seçeneklerinin öne çıkaracağı akıllı telefonun, genel kasa tasarımı bu şekilde. Modelin ölçülerinin ise 142.2 mm X 69.9 mm X 7.9 mm olarak açıklandı.

Ağırlık kısmında ise 150 gram gibi bir değer var. Yine arka kapağın cam panel olduğu akıllı telefonun çerçeve kısmında ise metal tercihi yapılmış. Bu özelliklerle beraber yeni serinin renk seçenekleri ise beyaz, sarı, yeşil, siyah olarak açıklandı. Bu renk seçenekleri diğer modellerde yok. Tıpkı Apple’ın iPhone XR modelinde sunulan ekstra renk seçeneklerinde olduğu gibi bu seride de bir düzenleme görüyoruz.

Samsung Galaxy S10e Ekran Özellikleri

Geçelim yeni seri akıllı telefonların ekran özelliklerine. Ekran özellikleri konusunda da Samsung’un farkını gösterdiğini görüyoruz. Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de yine Dinamik AMOLED ekran sunulduğunu görüyoruz. Yenilenmiş olan AMOLED ekran serisi kolayca farkını gösterebiliyor. Ekran içinde ön kamera kullanımına da devam eden akıllı telefonların 5.8 inçlik bir ekran paneline yer verdiğini görmekteyiz.

1080 X 2280 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların 438 PPi değerinde de piksel yoğunluğu sunduğunu ekleyelim. Muhtemelen bu modelde de diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi ekran kısmında HDR10+ desteğine de yer veriliyor. Samsung, diğer amiral gemisi akıllı telefonlarından bu modeli farklı tutmamış.

Ekran içerisinde ön kamera sistemine yer veren akıllı telefonların sürekli açık ekran özelliği de yine standartlar arasında yer alıyor. Bu modelin önemli farklarından birinin Gorilla Glass 5 camları olduğunu da ekleyelim. Diğer modellerde Glass 6 serisine yer verilmişti. Son olarak ekran gövde oranının da %84.47 olduğunu ekleyelim.

Samsung Galaxy S10e Teknik Özellikler

Tasarıma baktık. Tasarımın hemen sonrasında ekran kısmında da bilgi verdik. Şimdi ise yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan sistem hakkında bilgi verelim. Bakalım bu model amiral gemisi serisinin gerçekten düşük özelliklere sahip olan modeli mi?

Teknik özellikler konusunda çok bir fark söz konusu değil. Yine bu serinin içerisinde de amiral gemisi akıllı telefonların içerisinde yer alan sistem özelliklerini görüyoruz. İlk olarak işlemci kısmında Exynos 9820 modelinin ve Snapdragon 855 modelinin öne çıktığı görülüyor. Ülkemizde satılan modellerde Exynos 9820 serisi işlemciler var.

2.73 GHz saat hızına ulaşan bu işlemcilerin yapay zeka olarak desteklendiğini ve güçlendirildiğini de ekleyelim. Çok daha hızlı bir yapay zeka sistemine sahip olan işlemciler beraberinde, Mali G76 MP12 serisi grafik birimini de kullanılıyor. Muhtemelen bu modelin içerisinde yer alan grafik birimi, Snapdragon serisini aratmayacak cinsten.

8 nm üretim sürecinden geçiş yapmış olan işlemcilerin yanında RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek ve 8 GB RAM bellek seçenekleri öne çıkıyor. Yine amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerinden gösterebileceğimiz RAM bellek kapasitesinin depolama biriminde de farklar yarattığı görülüyor. Bir modelde 128 GB depolama birimine yer verilirken, diğer modelde ise 256 GB depolama birimine yer veriliyor. RAM kapasitesine göre değişen depolama birimini görmekteyiz.

Depolama birimi teknolojisinde de yine UFS 2.1 serisine yer veriliyor. Kısacası, her ne kadar uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak nitelendirmiş olsak da Samsung Galaxy S10e akıllı telefonlarının da amiral gemisi modellerinden biri olduğunu ekleyelim. Sadece serinin diğer üyelerine göre daha ucuz bir fiyat aralığı sunulmuş durumda.

Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefonların fark yaratan kamera özelliklerine geçelim. Bu modelin içerisinde çift arka kamera var. 12 MP değerinde ana arka kamera, 77 derece geniş açılı ve f/1.5 ile f/2.4 arasında değişen diyafram aralık değerleri sunan bir kamera. Ana kamera kısmında yapay zeka destekleri, tam manuel kontrol desteği gibi destekler söz konusu. Bunun yanında 60 fps 4K çekim yapılabiliyor. HDR10+ görüntü kaydı gibi ayrıcalıklarda yok değil.

İkinci kamera kısmında ise 16 MP değerinde bir kamerayı görmekteyiz. İkinci kameranın da 123 derece geniş açılı olduğunu ekleyelim. Diyafram açıklık değeri ise f/2.2 olarak belirlenmiş durumda. Son olarak ön kameradan bahsetmek gerekiyor. Ön kamera kısmında da 10 MP değerinde bir ana kamera görüyoruz. Tek ön kameraya sahip olan seri, 4K çekim yapabiliyor ve f/1.9 diyafram açıklık değerine sahip bir model olarak öne çıkıyor.

Ekstralar ve Fiyat

Biraz daha düşük bir boyuta sahip olduğu için yine bu serinin içerisinde yer alan pilin kapasitesinin de biraz daha düştüğünü görüyoruz. 3100 mAh değerine bataryası bulunan akıllı telefonun kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Yine hem kablosuz hem de kablolu hızlı şarj desteğinin olduğunu da görüyoruz. Bunların dışında Samsung Galaxy S10e akıllı telefonlarının kutudan Android 9 işletim sistemiyle beraber çıkacağını ve fiyatının da 5.500 TL olduğunu ekleyelim. Satışlar şu an için başlamış durumda.