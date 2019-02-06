Samsung Galaxy S10e Özellikleri Sızdırıldı!

Tanıtım tarihi yaklaştıkça Galaxy S10 serisi hakkında daha fazla bilgi gün yüzüne çıkmaya başladı. Kadronun ilk iki üyesi olan Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modellerinin dün sızdırılan canlı görüntüleri telefonların nasıl göründüğü hakkında en net cevap olmuştu.

Bugün ise en büyük sızıntı serinin en ekonomik üyesi olan Galaxy S10e hakkında oluyor. İsmi ilk olarak Galaxy S10 Lite olarak geçmiş olsa da resmi bir sertifika kararı sonunda Galaxy S10e olarak adlandırılmıştır. Ayrıca aşağıda yer alan canlı görüntüler de telefonun Galaxy S10e olarak adlandırıldığını öne çıkarmakta.

Aşağıda yer alan görsellerden birisi Galaxy S10e modelinin kamera boyutunun bir cetvel yardımı ile ölçüldüğünü gösteriyor. Ortamala kamera boyutu 5mm kadardır. Kameranın donanımsal yapısına dikkatli bakıldığında, diğer üyelerde gizlenen kamera deliği, bu telefonda sabit kalacak gibi görünüyor.

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ile ekran özelliği karşılaştırıldığında, serinin ilk iki telefonu ekran içi parmak izi tarayacılarına sahip sırasıyla 6.1 inç ve 6.4 inç ekranlar donatılacak. Ayrıca bu ekranlar kavisli tasarıma ev sahipliği yapıyor.

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Öte yandan Galaxy S10e modeli ise 5.8 inç düz br ekrana sahip olacak ve parmak izi tarayıcı yan taraftaki güç düğmesine yerleştirilecek.

Samsung Galaxy S10e Ekran Özellikleri 1 - 3

Samsung, 20 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modellerini tanıtacak. Ayrıca sabahın erken saatlerinde sızdırılan bir haber ile de ertesi gün ön siparişler başlayacak.