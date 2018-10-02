Samsung Galaxy S10'nun Kamera Detayları Belli Oldu

Samsung Galaxy A7(2018) modeline ait üç kameranın sadece ön sürüm olduğu biliniyordu. Ancak Samsung şimdilerde üçlü kameralı telefon akımını takip etmeye başladı. Gelecek yılın en popüler telefonları arasında yer alan ultra geniş, normal ve telefoto lenslerinin bir arada kullanıldığı Galaxy S10 kamerasının özellikleri açıklandı.

S10’a ait bu yılın başlarında sızan habere göre çifte kamerasında bazı eksiklikler vardı. Ancak son sızan haberlere göre telefonun kamerasına ait daha çok bilgiler yayınlandı.

Ana kamerası 12MP sensörlü (1.4µm piksel) ve çift diyafram (f/1.5 ve f/2.4) ile değişmeden devam etmektedir. Tele kamera 13 MP‘lik sensör ile daha çok aynı olarak kalmaktadır ve her ikisi de daha önce olduğu gibi OIS sistemine sahiptir.

İşte yeni sızan habere göre ultra geniş kameranın özellikleri açığa çıkmıştır. 123 ° görüş alanı ile 12 mm‘lik bir lens bulundurduğu (35 mm‘ye eşdeğerde) düşünülmektedir. Bu, LG G7 ThinQ‘dan (16mm) ve Asus Zenfone 5z‘den (12mm lens, 8MP sensör) daha yüksek çözünürlükten daha da büyüktür.

Bir hatırlatma olarak belirtmek gerekirse; farklı kamera ayarları ve farklı parmak izi okuyucularıyla üç farklı Galaxy S10 modelinin satışa sunulması beklenmektedir. “S10” ismi henüz resmi olarak duyurulmamıştır. Bundan dolayı “Beyond” kod adını kullanılmaktadır.