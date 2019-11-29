Samsung Galaxy S11 Düşük Işıkta Çekimleri Aydınlık Kılacak!

Yeni bir rapora göre Samsung Galaxy S11 serisi, öncekilerden daha büyük bir kamera yükseltme özelliğine sahip olacak. Galaxy amiral gemisi serisindeki telefonların hem 4G hem de 5G sürümlerinde ulaşması ve ilk kez beşli kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Yeni Bright Night sensörünün mükemmel bir yükseltme sağlayacak.Beşli kamera modülünün, özel bir Bright Night sensörünün yanında 108 megapiksel birincil bir sensörle donatılması bekleniyor. Bu, düşük ışıkta ve hatta gece videografisinde uzmanlaşacak yeni bir kamera sensörü gibi görünüyor.

Bu yaklaşım Samsung’un bir yazılım çözümünden ziyade özel bir görüntü sensörüne yöneldiğini gösteriyor. Teknoloji devi, ‘Bright Night Sensor‘ için EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) ile bir marka tescil etti. Bu yeni sensörün adı Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisinde bulunan “parlak gece çekimi( bright night shot mode )” moduna benziyor.

Bununla birlikte bu sefer özel donanım, aynı zamanda düşük ışıklı video çekimini mümkün kılacak gibi duruyor. Akıllı telefon üreticileri her yıl cep telefonu seçenekleriyle fotoğrafçılık için sınırları zorluyorlar. Son zamanlarda akıllı telefonlar, düşük ışıkta bile oldukça iyi bir performans sergiliyor. Üstelik her geçen yıl daha fazla ayrıntı ve keskinlik yakalayan cihazlar ile karşılaşıyoruz.

Apple iPhone 11 serisinin düşük ışıklı kamera performansı mükemmel bir örnek. Dolayısıyla Samsung aynı yönde yenilik yapmayı planlıyor olabilir. Üreticiler, son birkaç yıldır gece modu gibi yazılım çözümleri sunmaktadır, bu nedenle bir donanımın dahil edilmesi yeni bir yaklaşımdır.