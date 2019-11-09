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Samsung Galaxy S11 Ekran Boyutları Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S11'in ekran görüntüleri sızdııldı. Şubatta çıkacağı söylenen yeni serinin detayları haberimizde...

Zeynep Gökçen

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Samsung Galaxy S11 Ekran

Samsung‘un Şubat ayında Galaxy S11 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung’un bir sonraki amiral cihazlarından neler bekleyebileceğimize dair çok fazla söylenti var. Samsung’un Galaxy S11 serisinde üç model piyasaya sürmesi bekleniyor. Tipster Evan Blass’a göre Galaxy S11 Plus modeli en büyük ekranı 6,9 inç olarak sunacak. Serinin kalan modellerinin 6,4 veya 6,7 inçlik ekrana sahip olacağı düşünülüyor.

Blass, Galaxy S11’in tüm modellerinin etrafında kavisli ekranlar olacağını da ekliyor. Bu, Galaxy S10e‘deki düz LED ekranın aksine, Galaxy S11e‘nin kavisli bir panel alacağı anlamına geliyor. Bu yüzden Samsung, yalnızca Galaxy S11e’nin ekran boyutunu 5.8 inç‘ten 6.4 inç‘e yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda telefonu S11 ve S11 Plus‘a benzeyecek şekilde eğecek.

Galaxy S10e, bu nedenle telefonun seriden sıyrılmasını sağlayan kompakt bir tasarım sunduğundan övgüyle karşılandı. Ancak, Galaxy S11e daha büyük bir ekrana ve gövdeye sahipse, Samsung’un telefonu Galaxy S11 ve S11 Plus‘tan nasıl ayırt edileceğini merak ediyoruz.

Samsung Galaxy S11 Ekran

Bu arada Galaxy S11 büyük bir ekrana sahip fakat 3.900mAh bataryanın daha büyük olacağı söyleniyor. Tipster, üç Galaxy S11 modelinden sadece ikisinin hem 5G hem de LTE çeşitlerini alacağını ekliyor. Bir tanesinin Galaxy S11 Plus’a ekleneceğini varsayıyoruz. Bunlar erken sızıntılar olduğu için, her şey netleşene kadar bu haberin dağın görünen minik bir kısmı olduğunu söyleyebiliriz.

Android Haberleri

Samsung Galaxy S11 Ekran Boyutları Sızdırıldı!

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