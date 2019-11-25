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Samsung Galaxy S11 Geekbenchte Görüntülendi!

Samsung'un 2020 amiral gemisi telefonlarından Samsung Galaxy S11 serisine ait ilk Geekbench raporu bugün yayınlandı ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı...

Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy S11 Geekbenchte Görüntülendi!

Samsung, Galaxy S11 serisini Şubat 2020‘de piyasaya sürecek. Piyasaya sürülmesine daha varken, söylentiler şimdiden telefonun özellikleri hakkında tahminleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Seride yer alması beklenen telefonlardan Galaxy S11e ve Galaxy S11’in teknik çizimleri de kısa süre önce ortaya çıktı.

Bugün ise model numarası SM-G968B olan Galaxy S11’in bir sürümü Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Liste, Exynos 9830 tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Birkaç hafta önce Samsung, 5G modem ile entegre Exynos 990 amiral gemisi yonga setini piyasaya sürdü.

Yonga seti, Samsung tarafından Exynos 9830 olarak adlandırılmıştır. Ve Geekbench listesinde, yeni amiral gemisinde yer alacağı netlik kazandı. Galaxy S11’in Geekbench 5 listesi aynı zamanda teknik özelliklerden bazılarını da ortaya çıkardı.

SM-G986B model numarasında “B” harfi, Galaxy S11’in Boost Mobile taşıyıcı sürümü olabileceğini gösteriyor. Akıllı telefonun Geekbench 5 listesi, en son Android 10 işletim sisteminde kutudan çıkacağını gösteriyor.

Ayrıca 12GB RAM ile donatılmıştır. Telefonun kıyaslama platformunda tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 427 ve 2326 puan aldığını görebilirsiniz. Galaxy S11 serisi 6,4 inç ile Galaxy S11e, 6,7 inç ile Galaxy S11 ve 6,9 ​​inç ile Galaxy S11 Plus telefonlarını içerecek.

KaynakNashvill
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