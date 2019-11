Samsung Galaxy S11 Hakkında Yeni Detaylar Var!

Samsung Galaxy S11 serisi 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Tabi ki en çok beklenen telefonlar arasında yer aldığı için internet dünyasında birçok sızıntı da beraberinde geliyor. Tanınmış bir kaynaktan yapılan en son sızıntı, Galaxy S11 serisinin farklı ekran boyutlarına sahip üç modelde mevcut olacağını iddia etmişti.

Diğer öne çıkan özellikler arasında kavisli bir ekran ve serideki her telefonun 5G bağlantısı bulunuyor. Ek olarak, Samsung’un her yıl şubat ayında piyasaya sürdüğü seriye bağlı kalması bekleniyor. Kaynağa göre Samsung Galaxy S11 modelinde 6.4 inç, 6.7 inç ve 6.9 inç olmak üzere üç farklı telefon yer alacak ve her birinin ekran tasarımı eğimli olacak.

Samsung, S10e tarzı düz panelleri ortadan kaldırdı. 6.9 inç değişken yalnızca 5G’yi desteklerken, kalan telefonlar 5G bağlantısı sunmanın yanı sıra 4G bağlantılarına da ev sahipliği yapacak. Bugün ortaya çıkan görüntüler ise Benjamin Geskin tarafından yapılan Galaxy S11 ilk teknik çizimleri diyebiliriz.

Önceki sızıntılar, Galaxy S11’in Face Unlock iyileştirmelerinin yanı sıra Space Zoom özelliğini kullanabileceğini öne sürdü. Space Zoom, S11 kullanıcılarının gece gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların görüntülerini yakalamasına olanak verebilecek bir özellik olabilir. Akıllı telefon daha büyük bir bataryaya da sahip olabilir.

Güney Koreli teknoloji devinin, her yıl şubat ayında amiral gemisi ürünlerini tanıttığı biliniyor. Onaylanmayan raporlara göre, Galaxy S11’in 18 Şubat 2020’de geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Samsung’tan henüz bir onay gelmedi.