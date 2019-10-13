Samsung Galaxy S11+ için Dikkat Çeken Özellik

Samsung’un her sene yeni bir amiral gemisi modeli eklediği seri Samsung Galaxy S serisi, yeni modellerle güncellemeye devam edecek. Bu kez gündemde olan seri ise Samsung Galaxy S11+ akıllı telefonları.

Tasarımsal konuda yine yenilenen bir model olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonlar için yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Son olarak söz konusu akıllı telefonların ön kamera sistemi konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S11+ 3 Ön Kamera ile Gelecek

Samsung Galaxy S11+ modeline ait olduğu belirtilen yeni patent görselleri, telefonların beklenenden daha iyi bir sisteme sahip olacağını gösteriyor. Öyle ki patent görsellerine göre yeni seri akıllı telefonların ön kısımda 3 kameraya yer verileceği görülüyor. Bu üç kamera için herhangi bir çentik alanının kullanılmayacağını da ekleyelim.

Tıpkı mevcut amiral gemisi akıllı telefon modellerinde olduğu gibi yine bu modellerde de kamera ekrana gömülü olacak kullanılacak. Telefonların kamera kısmında teknik olarak nasıl özellikler sunacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu tasarımın farklı bir tasarımı işaret edeceğini söyleyenler de var.

Bazı uzmanlar bunların kamera için ayrılan alanlar değil de bu alanların sensör için ayrılan alanlar olduğunu iddia ediyor. Yine de kesin olarak bir bilgi elde etmek mümkün olmadı. Yani aslında önde yine tek kamera kullanılabilir. Bunların dışında kalan kısımlar ise sensörleri temsil ediyor olabilir. Tüm bunları anlamak için bir süre daha beklemek gerekecek.

Telefonda yer almasını beklediğimiz teknik özellikler için de bazı bilgiler var. Buna göre MWC 2020 etkinliğinde karşımıza çıktığını göreceğimiz Samsung Galaxy S11+ modelinin, Snapdragon 865 işlemcilerini kullanacağı söyleniyor. Yenilenmiş amiral gemisi işlemci modellerinin beraberinde 12 GB RAM sunulacak.

108 MP kamera ve kameralarda da 5x zoom özelliği gibi artılar ise telefonu bir anda öne çıkaracak. Tüm bu özellikleriyle beraber Samsung Galaxy S11+ akıllı telefonlarının ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Tanıtımın 18 Şubat tarihinde yapılmasını bekliyoruz.