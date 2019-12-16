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Samsung Galaxy S11 Kocaman Bir Kamera İle Geliyor!

Galaxy S11 farklı bir kamera tasarımı benimsedi. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S11 Kocaman Bir Kamera İle Geliyor!

Samsung Galaxy S11, 18 Şubat 2020‘de piyasaya sürülecek ve özelliklerinin çoğu sızdırılmış olsa da, kamera çıkıntısının oldukça önemli olacağı dışında pek fazla kamera özelliği açıklanmamıştı. Samsung Galaxy S11‘i gösteren LetsGoDigital ve ünlü Concept Creator tarafından yaratılan mükemmel bir sızıntı yayınlandı. Telefonun kamera tasarımı oldukça farklı!

Bu yüzden yaklaşmakta olan cihaza, büyük kamerası için bir kez daha göz atmalıyız diye düşündük. Sızıntı, arka kamera çıkıntısının S11’in gövdesine 1,1 mm kalınlık kattığını iddia eden önceki raporlar ile mükemmel bir şekilde uyumlu. Bu tasarım, şirketin en güzel tasarım tercihi değil, ama görünüşe göre arkasında oldukça karmaşık bir kamera teknolojisi bulunduruyor.

Galaxy S11, büyük bir 108MP kamera sensörüne ve muhtemelen ISOCELL BRIGHT HMX Samsung sensörüne sahip olacak. Birincil sensör, cihazda da 5x optik zoom kurulumu ile desteklenecek. Ayrıca derinlik tespiti için iki sensör, bir ultra geniş açılı mercek ve bir uçuş süresi sensörü olacak. Telefonun, Şubat 2020’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy S11‘in iki farklı modelde olacağı iddia ediliyor. Biri yakın zamanda açıklanmış Qualcomm Snapdragon 865 ile, diğeri Exynos 990 (Exynos 9830) yonga seti ile satışa sunulacak. Her iki yonga seti de 5G ve değişkene bağlı olarak 12 GB RAM ve 512 GB yerel depolama özelliğine sahip.

Galaxy S11‘in ayrıca kablosuz şarj, IP68 sertifikası ve ekran parmak izi tarayıcısı kullanması da olası. Samsung, şuanda S11 üzerinde de görünmesi gereken yükseltilmiş UI One One UI 2.0 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon Android 10 ile satışta sunulacak. Bunun dışında şirket, telefonu hem 4G hem de 5G uyumluluğu ile sunmayı planlıyor.

KaynakLetsGoDigital
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