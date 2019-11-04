Samsung Galaxy S11 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Samsung‘un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S11 serisinin 2020’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdilik şirketin Samsung Galaxy S11 ile ilgili herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Ama tanıtım günü yaklaktıkça telefonun hakkında söylentiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Tabi ki cihazların son teknoloji özelliklerle donatılması bekleniyor. Hemen söylentilere şöyle bir göz atalım. Geçtiğimiz günlerde ön tarafta üçlü bir kamera kurulumuyla geleceği iddia edildi. Ice Universe tarafından Weibo’da paylaşılan yeni bir söylenti, Galaxy S11’in Samsung’un rekor kıran 108MP sensörünü kullanacağı ortaya çıktı.

Samsung’un, bu yıl ağustos ayında 100MP’nin ötesine geçen ilk mobil kamera sensörünü duyurduğunu hatırlayın. Samsung ISOCELL Bright HMX, Xiaomi ile işbirliği içinde geliştirilen akıllı telefonlar için 108MP bir sensördür. Sensör ilk olarak Mi CC9 Pro’da kullanılacak.

Şayet bu söylentinin doğru olduğu ortaya çıkarsa, Galaxy S11 sensörü kullanan ilk amiral gemisi telefonlardan birisi olacak gibi görünüyor. Galaxy S11 serisinin lansmanı hala birkaç ay uzakta olsakta, zaman geçtikçe daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Zaten cihaz, kutudan Android 10 tabanlı One UI 2.1 ile çıkacak. Ayrıca daha hızlı bir parmak izi tarayıcısı, 5X optik zoom sensörü ve 108 MP birincil sensör içeren gelişmiş kamera kurulumunun olduğu söyleniyor. Cihazın ayrıca Exynos 9825 ve Snapdragon 865 ile çalıştırılması bekleniyor.