Samsung Galaxy S11 Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modelleri için güncelleme çalışmaları devam ediyor. Android 10 güncellemesinin ikinci beta sürümünü yayınlayan Samsung’un bir yandan da yeni amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şimdiden çalışmaları başlayan Samsung Galaxy S11 akıllı telefon modellerinin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak telefonların belli başlı sistem özelliklerini ortaya çıkan bazı raporlar yayınlandı. Yayınlanan raporlar, beklentilerin karşılanacağını gösteriyor. Hemen raporlara yansıyan Samsung Galaxy S11 özelliklerinden söz edelim.

Samsung Galaxy S11 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefon modelinin içerisinde Snapdragon 865 serisi işlemcilerin yer alacağı ortaya çıkan ilk özellik oldu. Amiral gemisi işlemci modeli olan yeni işlemcilerin telefonda yer almasının dışında, her sene olduğu gibi Exynos işlemcilerinin bulunduğu modellerin geleceği de ortaya çıktı. Bu modellerin içerisinde yer alacak olan işlemciler ise Exynos 9830 serisi olacak. Yine amiral gemisi işlemcisi olan ve Samsung tarafından üretilen yeni işlemcilerin kullanılması söz konusu olacak.

Rapora göre Snapdragon 865 işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefonlar Çin ve ABD genelinde satışa çıkacak. Diğer bölgelerde ise Exynos işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefonların satışa çıktığını göreceğiz. Bu konuda gelenek bozulmamış olacak.

İşlemci dışında raporlarda yer alan bir başka detay ise telefonların serisi oldu. Raporda yer alan bilgilere göre 3 farklı model sunulacak. 3 farklı akıllı telefon seri numarasının olduğu görülen raporda, bu akıllı telefonların 5G desteğine sahip olacağı da görülüyor. 5G desteği 3 modelde de yer alıyor gibi gözüküyor ancak kesin bir bilgi olduğunu söylemek yanlış olur.

Hem amiral gemisi işlemciler hem de 3 farklı modelin sunulmasının beklenmesine karşın, tüm modeller için ortak özellik olarak 5G desteğinin sunulduğunu görebiliriz. Yeni akıllı telefonların diğer sistem özellikleri ya da modellerin sınıflandırmasının nasıl olacağı konusunda pek bir bilgi bulunmuyor.

Zaten bunlar için yeni seri akıllı telefonların en azından tanıtım tarihinin biraz yaklaşmasını beklemek gerekiyor. Tanıtımla beraber ise tüm modelleri ve bu modellerin fiyatlarını görebileceğiz. Samsung Galaxy S11 serisi için yeni bilgiler çıktığı zaman, sitemizde paylaşım yapacağız.