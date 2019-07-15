Samsung Galaxy S11 Patenti Ortaya Çıktı!

Bir aydan kısa bir süre içinde Samsung, en üst seviye Note serisi olan Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked Event‘i gerçekleştirecek. Hatta etkinlikte Galaxy Fold‘un yeni lansman tarihi deaçıklanabilir. Bu etkinlikten sonra muhtemelen Galaxy S11 serisini duymaya başlayacağız.

Genel olarak S serisine baktığımızda oldukça sıradana tasarımın söz konusu olduğunu görebiliriz. Şayet bugün ortaya çıkan teknik çizimler doğruysa, sağlam bir sürprizle karşı karşıya kalabiliriz.

Artık Samsung, gelecekteki akıllı telefon tasarımlarını ve teknolojilerini korumak için yıllık olarak çok sayıda patent başvurusu yapmakta. Bazen tasarımlar o kadar fütüristik ki, piyasaya sürülecek mi emin bile değiliz, belki de yıllar sonra anca gerçekleşecek.

Samsung Galaxy S11 Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu kez Koreli üretici, gerçekleştirilmesi biraz daha kolay gibi görünen bir tasarım patentine sahip. Telefon konusunda daha büyük bir ekran elde etmeniz için çok etkili bir çözüme başvurmuş.

Bir tasarım patenti olduğu için, ne yazık ki, bu akıllı telefonun nasıl çıkarılabileceği sorusuna cevap veren hiçbir ayrıntılı açıklama bulunmuyor. Sağdaki resim Galaxy S11 ekranının büyütülmüş olduğunu gösteriyor. Ekranın etrafındaki çerçeve kenarı da kısmen kayar mekanizmaya sahip. Böylece esnek ekran dış etkilere karşı iyi korunur.

Bu ayın başlarında LetsGoDigital, içe doğru katlanan bir Samsung akıllı telefonunun patentini yayınladı. Ancak, bu model iki yöne çekilebilir tarzda idi. Bu kez de ekran alanı sadece sağ tarafa doğru uzuyor. Teknik olarak bu muhtemelen daha kolay olacaktır, çünkü kısmen daha küçük bir ekranın küçük gövdede saklanması gerekir.

Olasılıklar arasında bu tasarımın aynı zamanda esnek ekranı destekleyen bir ray mekanizması kullanması yer alıyor. Bu tasarımın göze çarpan bir özelliği, ortasına yerleştirilmiş olan delikli kamera sistemidir.