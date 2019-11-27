Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy S11 Plus Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Samsung Galaxy S11 Plus Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Samsung'un yaklaşan amiral gemisinin teknik çizimleri, tasarım konusunda beklentileri ön plana çıkarıyor..

Muhammed Arslan

-

0
0
Samsung Galaxy S11 Plus Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Geçen hafta Samsung Galaxy S11’in teknik çizimlerini gördük. Bu haftanın başlarında ise serinin en küçük telefonu olması beklenen Galaxy S11e‘nin teknik çizimlerine bakma fırsatımız oldu. Şimdi ise Galaxy S11 Plus amiral gemisinin teknik çizimleri ortaya çıktı.

Galaxy S11 Plus’ın tasarımı da kısmen S11 ve S11e’ye benziyor. Ekranın ortasında bir delik yer alıyor, kıvrımlı bir kenar ekranı var. Ayrıca güç düğmesi ve ses kontrol tuşları telefonun sağında yer alırken, USB-C portu telefonun alt tarafında bulunuyor.

Galaxy S11 Plus’ın diğerlerinden farkı, diğerlerine göre arka panelinde çok daha büyük bir kamera modülüne ev sahipliği yapması. Bu modül, beşli kamera kurulumuna ve iki küçük sensörü barındırıyor. Ana kameranın 5x optik zoom’lu bir 108MP sensör olduğu düşünülüyor.

Bugün ise popüler bir kaynak olan Ice Universe, gerçek tasarım bundan daha güzel diye ithamda bulunmuştu. Tabi ki bunlar şimdilik sadece hayranlar tarafından oluşturulan çizimlerdir. Yakın zamanda resmi teknik çizimlerini de görmeyi umuyoruz.

Kaynak, S11’in 8,8 mm kalınlığında olacağını ve ekran altında bir parmak izi okuyucusunun bulunacağını ileri sürdü. Üstelik ekranı da 6.9 inç. Henüz S11 Plus’un ayrıntılı bilgilerine sahip değiliz. Ama Geekbench platformuna bakılırsa, 12GB RAM ve Android 10 ile Exynos 9830 yonga seti ile geldiğini göreceğiz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S11 Geekbenchte Görüntülendi!

Önceki İçerikHuawei Watch GT 2, 45 Günde 1 Milyon Sattı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S11 Plus Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Geçen hafta Samsung Galaxy S11'in teknik çizimlerini gördük. Bu haftanın başlarında ise serinin en küçük telefonu olması beklenen Galaxy S11e'nin teknik çizimlerine...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei Watch GT 2, 45 Günde 1 Milyon Sattı!

Huwaei, popüler SmartWatch'un ikinci nesil modelini, Eylül ayında piyasaya sürdü. Watch GT 2, Kirin A1 adı verilen yeni bir işlemci, sualtı kalp...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO Neo Ailesine Yeni Bir Üye Daha!

Vivo’nın iQOO serisi için yeni bir model daha geliyor. Vivo V1936AL, yakında TENAA sertifikasyonundan geçtiği gibi iQOO ailesine katılacak. Model numarası düşünüldüğünde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z5i – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo Z5i akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde piyasaya süreceğini duyurdu. Bu telefon da, Vivo Z5 ve Vivo Z5x gibi diğer Z5 serisi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Facebook’a Da Karanlık Mod Geliyor!

Büyük teknoloji devlerinden sonra, Facebook da Android Uygulaması için karanlık mod üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların, gece boyunca mavi ışıktan kötü bir şekilde etkilenmemesi...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.