Samsung Galaxy S11 Plus Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Geçen hafta Samsung Galaxy S11’in teknik çizimlerini gördük. Bu haftanın başlarında ise serinin en küçük telefonu olması beklenen Galaxy S11e‘nin teknik çizimlerine bakma fırsatımız oldu. Şimdi ise Galaxy S11 Plus amiral gemisinin teknik çizimleri ortaya çıktı.

Galaxy S11 Plus’ın tasarımı da kısmen S11 ve S11e’ye benziyor. Ekranın ortasında bir delik yer alıyor, kıvrımlı bir kenar ekranı var. Ayrıca güç düğmesi ve ses kontrol tuşları telefonun sağında yer alırken, USB-C portu telefonun alt tarafında bulunuyor.

Galaxy S11 Plus’ın diğerlerinden farkı, diğerlerine göre arka panelinde çok daha büyük bir kamera modülüne ev sahipliği yapması. Bu modül, beşli kamera kurulumuna ve iki küçük sensörü barındırıyor. Ana kameranın 5x optik zoom’lu bir 108MP sensör olduğu düşünülüyor.

Bugün ise popüler bir kaynak olan Ice Universe, gerçek tasarım bundan daha güzel diye ithamda bulunmuştu. Tabi ki bunlar şimdilik sadece hayranlar tarafından oluşturulan çizimlerdir. Yakın zamanda resmi teknik çizimlerini de görmeyi umuyoruz.

Kaynak, S11’in 8,8 mm kalınlığında olacağını ve ekran altında bir parmak izi okuyucusunun bulunacağını ileri sürdü. Üstelik ekranı da 6.9 inç. Henüz S11 Plus’un ayrıntılı bilgilerine sahip değiliz. Ama Geekbench platformuna bakılırsa, 12GB RAM ve Android 10 ile Exynos 9830 yonga seti ile geldiğini göreceğiz.

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