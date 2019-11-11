Samsung Galaxy S11 Serisi SAMOLED Ekranlarla Donatılabilir!

Samsung‘un akıllı telefonları AMOLED ekran panelleriyle tanınıyor. Şirket yıllar boyunca Active-Matrix OLED ekranını büyük ölçüde geliştirdi. Şimdi ise şirket yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonlarıyla bir adım öne çıkacak gibi görünüyor.

AMOLED ekranlar, daha iyi görüş açıları, daha derin siyahlar gibi LCD panellere göre avantajları sayesinde akıllı telefon üreticileri tarafından oldukça popüler hale geldi. Ayrıca en önemlisi aynı zamanda daha enerji tasarruflu olmaları.

Yayınlanan rapora göre Samsung Galaxy S11 akıllı telefon SAMOLED ekrana sahip olacak. Şirket, kısa bir süre önce Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) ile bir ticari marka patenti başvurusunda bulundu. Yeni amiral gemisi serisinde de bu ekranların olacağı iddia ediliyor.

Ticari marka başvurusu, OLED ekranlarını temsil eden Class 9/11 olarak sınıflandırılmıştır. Bu da akıllı telefon ekranı; ekran; televizyon ekranı; dijital sinyal; bilgisayar ekranı’ gibi etiketlere ev sahipliği yapıyor. Aynı gün, şirket USPTO (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) ile aynı ticari marka için başvuruda bulundu.

Şirketin popüler AMOLED ekranının bu yeni sürümü görünmekle birlikte, “S” nin SAMOLED’te ne anlama geldiği henüz bilinmiyor. “Super AMOLED” olabilir. Bununla birlikte, Samsung’dan gelen ekran teknolojisi açısından büyük bir gelişme olmasını bekliyoruz. Yeni ekran teknolojisi Samsung Galaxy S11 serisi ve yeni nesil Galaxy Fold akıllı telefon dahil olmak üzere şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanılabilir.