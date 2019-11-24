Samsung Galaxy S11e Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Sızan bilgiler, Samsung‘un Galaxy S11 ve Galaxy S11e için aynı tasarımı benimseyeceğini gösteriyor. Bu yüzden telefon Galaxy Note10‘a benzer bir delikli ekrana sahip. Galaxy S11e‘nin herhangi bir tasarım değişikliği yok. Telefon yalnızca S10e‘ye benzer düz bir ekran yerine, eğri bir ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S11e, S serisindeki diğer telefonlarla aynı arka kamera tasarımına sahip. Ancak, beş kamera yerine, LED flaşlı ve önceki modellerden bir tane fazla sensöre sahip üç kamerası olacak.

Telefonun alt kısmı, bir USB Tip-C donanımıına sahip. Telefonun ana mikrofon girişi solda ve hoparlör girişiyse sağ tarafta bulunuyor. Cihazın sağ tarafında ses seviyesi ve güç düğmeleri de var.

Sızıntı yapan site OnLeaks, cihazın tepesinde bir SIM girişi bulunmadığını, nerede olacağından emin olunmadığını iletiyor. Galaxy S11e ekran boyutu 6.2 ile 6.3 inç arasında olacak. Boyutları 151.7 x 69.1 x 9.1 milimetre olarak verilmiş.

Source/OnLeaks

Telefonda ayrıca Snapdragon 865 işlemci (veya Samsung’un Exynos işlemcisi) de bulunacak. 6GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun daha büyük bir batarya kapasitesine (4000 mAh‘ye kadar) sahip olması bekleniyor.