Samsung Galaxy S20 FE One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung geçtiğimiz ay Galaxy S21 serisi ile birlikte yeni One UI 3.1 güncellemesini de tanıtmıştı. Özel bir kullanışlı bir arayüz deneyimi sunan One UI 3.1 güncellemesi bugün itibariyle artık Galaxy S20 FE içinde yayımlanmaya başladı. Bütçe dostu amiral gemisi olan Galaxy S20 FE için yayımlanan bu güncellleme şuan için bazı bölgelerde yayımlanmış durumda.

G781BXXU2CUB5 sürüm numarasına sahip güncelleme Avrupa bölgelerinin çoğuna gönderdildi. Bunlar bölgede ki ülkeler arasında Hollanda, Belçika, Yunanistan, Romanya, İspanya, Almanya, İskandinav, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Slovenya, Portekiz ve Polonya yer alıyor.

Yeni One UI 3.1 güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak sizde Galaxy S20 FE kullanıcısıysanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

One UI 3.1 kullanıcılara Google Keşfet, üçüncü taraf uygulamalara video görüşmesi efektleri ekleme yeteneği, fotoğraflardan konum verilerinin kaldırılması gibi birçok yeni özellik sunuyor. Samsung‘un One UI 3.1 güncellemesini, Galaxy S21‘den sonra başka bir amiral gemisi olan Galaxy S20 FE içinde sunması oldukça iyi bir politika güttüğünü gösteriyor.