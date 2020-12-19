Samsung Galaxy S21 Avrupa Fiyatları Belli Oldu

Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatlandırması ve bazı kılıf detayları belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde üçlünün tasarımını ortaya çıkaran Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra‘nın resmi görüntülerini gördük. Şimdi, görünüşte tekstilden yapılmış ve dokulu bir görünüme sahip olan S21 + için hazırlanmış bir kılıfa bakıyoruz.

Kasa Mor renkte geliyor ve akıllı telefonun en çok konuşulan tasarım özelliklerinden biri olan kamera çıkıntısını gizliyor.

Kaynak ayrıca S21 üçlüsünün Avrupa’daki fiyatlandırması hakkında da bilgi verdi. 128 GB depolama alanına sahip normal S21 849 € ‘ya mal olurken, Plus modelinin 128 GB ve 256 GB varyantları sırasıyla 1.049 € ve 1.099 € olarak fiyatlandırılacak.

Ve 128 GB depolama alanına sahip S21 Ultra‘yı almaya karar verirseniz, 1.399 € ödemeniz gerekir. Bu fiyat yapısı yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkan Huawei Mate 40 serisi ile benzerlik taşıyor. (Ülkemizdeki fiyatlandırma hakkında bize bilgi verebilir)

Samsung‘un 14 Ocak‘ta S21 serisini tanıtması bekleniyor. Koreli şirketler grubu henüz S21 serisi hakkında hiçbir şey açıklamadı, ancak önceki sızıntılar tasarım ve özellikler hakkında oldukça detaylı bilgiler vermişti.