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Samsung Galaxy S21, Bazı Pazarlarda Erken Satışa Sunulacak!

Samsung Galaxy S21 serisi bazı pazarlara çoktan giriş yaptı. Tanıtımdan önceki detayları siz okurlarımız için aktardık...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S21

Geçenlerde Samsung, Twitter üzerinden “Destansı Bir Şey Geliyor” duyurusunu yaptı. Şirket, Galaxy S21 serisini açıkça belirtmemiş olsa da, aynı tweet’teki bir videoda “Sıradaki Galaxy” ünvanı geçiyordu. Başka bir deyişle bu, Galaxy S21 serisine dair bir atıf gibi görünüyor.

Şirketten yapılan bu promosyon hamlesi, Endonezyalı müşterilerine ücretsiz bir Galaxy S21 kazanma şansı sunarken, bir rapora göre özel güncellemeleri ve diğer promosyon tekliflerini de beraberinde getiriyor.

Şu anda şirketin kazananlarını tam olarak nasıl açıklayacağı veya kazananları nasıl seçeceği bilinmiyor. Samsung’un Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2020‘de tanıtması bekleniyor. Fakat lansmandan önce S21 serisi çoktan ön siparişlere konulmuş gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S21

Bununla birlikte, ön siparişler her bölgede mevcut değil ve kayıt sayfası dünya genelinde yayınlanmıyor. Dahası, şirketin bu tür kayıt sayfalarını yakında diğer bölgelerde de başlaması ve erken sipariş verenlere çeşitli ödüller kazanma şansı vermesi bekleniyor. Bununla ilgili ek bilgiler mevcut olduğunda daha fazla güncelleme sağlayacağız. Haberdar olmak için takipte kalmaya devam edin.

Samsung Galaxy S21

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KaynakGizmo China

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