Samsung Galaxy S21, Bazı Pazarlarda Erken Satışa Sunulacak!

Geçenlerde Samsung, Twitter üzerinden “Destansı Bir Şey Geliyor” duyurusunu yaptı. Şirket, Galaxy S21 serisini açıkça belirtmemiş olsa da, aynı tweet’teki bir videoda “Sıradaki Galaxy” ünvanı geçiyordu. Başka bir deyişle bu, Galaxy S21 serisine dair bir atıf gibi görünüyor.

Şirketten yapılan bu promosyon hamlesi, Endonezyalı müşterilerine ücretsiz bir Galaxy S21 kazanma şansı sunarken, bir rapora göre özel güncellemeleri ve diğer promosyon tekliflerini de beraberinde getiriyor.

Şu anda şirketin kazananlarını tam olarak nasıl açıklayacağı veya kazananları nasıl seçeceği bilinmiyor. Samsung’un Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2020‘de tanıtması bekleniyor. Fakat lansmandan önce S21 serisi çoktan ön siparişlere konulmuş gibi görünüyor.

Bununla birlikte, ön siparişler her bölgede mevcut değil ve kayıt sayfası dünya genelinde yayınlanmıyor. Dahası, şirketin bu tür kayıt sayfalarını yakında diğer bölgelerde de başlaması ve erken sipariş verenlere çeşitli ödüller kazanma şansı vermesi bekleniyor. Bununla ilgili ek bilgiler mevcut olduğunda daha fazla güncelleme sağlayacağız. Haberdar olmak için takipte kalmaya devam edin.