Samsung Galaxy S21 FE’nin Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Şirket geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisinde ki geleneğini bul yılda yeni Galaxy S21 serisinde devam ettiriyor. Bilindiği üzere şirket geçen yıl amiral gemisi serisine ek olarak bütçe dostu amiral gemisi Galaxy S20 FE‘yi sunmuştu.

Firma aynı geleneği bu yılda S21 serisinde yaparak, yeni Galaxy S21 FE‘yi sunacağına dair daha önce birçok söylentiler sızdırılmıştı. Bugün ise şirketin üzerinde çalıştığı yeni bütçe dostu amiral gemisi Galaxy S21 FE‘nin ilk render görüntüleri ortaya çıktı. İki aydır çeşitli söylentileri sızdırılan cihazın render görüntüleri @OnLeaks tarafından paylaşıldı.





Yeni Galxay S21 FE‘nin tasarımına baktığımızda arka tarafında yer alan kamera modülünün metal çerçeveye sahip olmadığını görüyoruz. Kamera modülünün S21‘de olduğu gibi Contour Cut tasarımına sahip olmaması bile cihazın yine de oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. S21‘e çok benzeyen telefon, “Glasstic” isminde plastik bir arka kaplama ile geliyor.





Cihazın boyutları 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, böylelikle Galaxy S21‘den daha uzun ve geniş bir yapıya sahip olmasının yanı sıra aynı kalınlığa sahip durumda. Cihaz 6.4 inç ekran boyutuyla ve arkada üçlü bir kamera modülü ile gelecek. En az beş renk seçeneği ile sunulması beklenen cihazın, 2021 yılının sonlarına doğru resmi olarak tanıtılacağı tahmin ediliyor.