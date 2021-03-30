Samsung Galaxy S21 FE’nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S21 FE’nin varlığını Kasım 2020’de öğrenmiştik. Birkaç ay sonra, bu akıllı telefonun temel özellikleri Şubat 2021’de sızdırıldı. Şimdi tam bir ay sonra, bu telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı.

Galaxy Club tarafından hazırlanan bir rapora göre, yeni Galaxy S21 FE, 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Bu sensörün Samsung Galaxy A52 ve Samsung Galaxy A72’de kullanılanla aynı olduğu da söyleniyor.

Aynı rapora göre, Samsung Galaxy S21 Fan Edition, dört farklı renk seçeneğiyla raflarda yerini alacak. Bu seçeneklerinin arasında fıstık yeşili renginin de olacağı söyleniyor. Diğer renkler arasında gri/gümüş, pembe, menekşe ve beyaz yer alıyor.

Ne yazık ki, yeni rapor yukarıda belirtilen iki ayrıntı dışında başka bir şey ortaya çıkarmıyor. Ancak eski rapora göre Galaxy S21 FE, SM-G990B model numarasını taşıyor. Telefonda 5G bağlantısı, 128GB / 256GB dahili depolama ve Android 11 ile desteklenmesi bekleniyor.