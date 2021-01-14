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Samsung Galaxy S21 Ön İncelemesi

Samsung Galaxy S21 serisinin en küçük be standart modeli Galaxy S21'i artıları ve eksileriyle masaya yatırıyoruz.

Şevval Oltancıoğlu

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Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 serisi bugün piyasaya sürüldü. Fazlasıyla ilgiye maruz kalan telefonların en küçük ve bütçe dostu modeli S21, 6.2 inçlik bir ekranı beraberinde getiriyor. Bu yazımızda artıları ve eksileriyle Samsung Galaxy S21‘i ele alıyoruz.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21, standart model olması nedeniyle daha küçük ekran boyutuna sahip ve onunla aynı (1080p +) çözünürlükte olan S21 Plus‘a göre daha iyi bir seçim. Ayrıca 6.2 inçlik panel, 6.5 inçlik telefonların çok büyük olduğunu düşünen herkes için harika.

Telefonda, Plus ve Ultra‘ya kıyasla birkaç tuhaf yanı bulunuyor. Birincisi, üçünün de önde Gorilla Glass Victus varken, S21 arka yüzü “glasstic” olan tek model. Ayrıca “süper Bluetooth” gibi Ultra Geniş Bant özelliğini de desteklemiyor. Yine de telefonlar arasında daha hızlı veri aktarım hızları sunar ve bir cihazın yönünü büyük bir hassasiyetle algılayabiliyor.

Samsung Galaxy S21

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Plus‘ta olduğu gibi, Galaxy S21‘in temel avantajları boyutuyla ilgili görünüyor. Plus modelinde bulunan cam arka tasarımdan muaf olmasına rağmen yine de daha ucuz ve daha hafif olduğu için bizden büyük bir mavi tik almaya hak kazanıyor.

Editör’ün Seçimi: Samsung Galaxy S21 Ultra Ön İncelemesi

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21’in Artıları

-En kompakt ve en hafif (151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 202 gram)
-En uygun fiyatlı telefon

Samsung Galaxy S21’in Eksileri

-1080p + ekran, 48-120 Hz
-12 MP ana kamera, sabit odaklı ultra geniş kamera, 10 MP selfie
-“Glasstic” arka panel
-UWB desteği yok

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