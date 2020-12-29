Samsung Galaxy S21, Ön Siparişlere Hazır!

Samsung‘un, yeni Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 14 Ocak’ta Galaxy S21 serisi altında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket lansman tarihini henüz onaylamasa da, şirketin son hamlesi göz önüne alındığında bunun neredeyse kesin olduğu görülüyor.

Güney Koreli şirket Samsung şimdi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar için rezervasyonları kabul etmeye başladı bile.

Şirketin lansman tarihini henüz onaylamaması veya piyasaya sürülen modeller ve fiyatlandırma hakkında bilgi vermediğine de dikkat çekelim. Cihazı rezerve etmek için herhangi bir ödeme yapmaya gerek yok.

Şirket, ad, e-posta adresi ve posta kodu gibi temel bilgileri not ediyor. Ayrıca, Samsung’un iPhone 12 serisi cihazda veya Galaxy S20/ Note20 akıllı telefonla değiş tokuş yapmak için 700 dolarlık bir takas teklifi de bulunuyor.

Ek olarak şirket, akıllı telefonu ön rezervasyon için ayıran herkese 50 dolar kredi sunuyor ve bunu aksesuarlar için kullanmanıza imkan sunuyor. Kullanıcı, Shop Samsung uygulaması aracılığıyla telefonu rezerve ederse, şirket 10 dolar daha ekliyor.

İlk kez Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonları, şimdiye kadar Galaxy Note serisi ile sınırlı olan S-Pen stylus desteğiyle gelecek. Kötü bir şekilde telefonun kutusunda şarj cihazı bulunmayabilir.

Samsung‘un önümüzdeki günlerde lansman tarihini resmi olarak onaylamasını bekliyoruz. Lansman öncesinde, yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili ayrıntıların çoğu bilinse de, kesin bilgiler için biraz daha beklememiz gerekiyor.