Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy S21, Ön Siparişlere Hazır!

Samsung Galaxy S21, Ön Siparişlere Hazır!

Samsung Galaxy S21 serisi ABD'de ön siparişe hazır. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
Samsung Galaxy S21

Samsung‘un, yeni Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 14 Ocak’ta Galaxy S21 serisi altında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket lansman tarihini henüz onaylamasa da, şirketin son hamlesi göz önüne alındığında bunun neredeyse kesin olduğu görülüyor.

Güney Koreli şirket Samsung şimdi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar için rezervasyonları kabul etmeye başladı bile.

Şirketin lansman tarihini henüz onaylamaması veya piyasaya sürülen modeller ve fiyatlandırma hakkında bilgi vermediğine de dikkat çekelim. Cihazı rezerve etmek için herhangi bir ödeme yapmaya gerek yok.

Samsung Galaxy S21

Şirket, ad, e-posta adresi ve posta kodu gibi temel bilgileri not ediyor. Ayrıca, Samsung’un iPhone 12 serisi cihazda veya Galaxy S20/ Note20 akıllı telefonla değiş tokuş yapmak için 700 dolarlık bir takas teklifi de bulunuyor.

Ek olarak şirket, akıllı telefonu ön rezervasyon için ayıran herkese 50 dolar kredi sunuyor ve bunu aksesuarlar için kullanmanıza imkan sunuyor. Kullanıcı, Shop Samsung uygulaması aracılığıyla telefonu rezerve ederse, şirket 10 dolar daha ekliyor.

İlk kez Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonları, şimdiye kadar Galaxy Note serisi ile sınırlı olan S-Pen stylus desteğiyle gelecek. Kötü bir şekilde telefonun kutusunda şarj cihazı bulunmayabilir.

Samsung‘un önümüzdeki günlerde lansman tarihini resmi olarak onaylamasını bekliyoruz. Lansman öncesinde, yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili ayrıntıların çoğu bilinse de, kesin bilgiler için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakNotebook Check

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Apple AirPods Max Pure Gold İle Tanışın – 108.000 Dolar Fiyat Etiketi İle Dudak Uçuklatıyor!

Rus lüks marka Caviar, AirPods Max'in özel bir sürümünü piyasaya süreceğini duyurdu. Popüler teknoloji ürünlerinin lüks modellerini üreten şirket, yeni piyasaya sürülen Apple kulaklığının...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonunu, yani Xiaomi Mi 11'i dün piyasaya sürdü. 612 dolar başlangıç ​​fiyatı ile cihaz ön...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonuna Dair Detaylar Var!

Samsung, katlanabilir bir telefonu piyasaya süren ilk akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor ve kısa bir süre içinde şirket, birkaç yeni modeli piyasaya sürmeyi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Yeni Apple Watch Prototipi Göz Kamaştırıyor!

Apple Watch'un prototip versiyonunu sergileyen yeni görüntüler kısa süre önce ortaya çıktı. Popüler giyilebilir cihazların bu modeli watchOS öncesi bir yazılım derlemesi çalıştırırken görülüyor.Cupertino...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21, Ön Siparişlere Hazır!

Samsung'un, yeni Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisi altında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket lansman tarihini henüz onaylamasa da,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014