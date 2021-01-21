Samsung geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 ailesini resmi olarak tanıtmıştı. Birkaç gün önce de resmi olarak ön siparişe sunulan cihazın bugün sipariş verileri ortaya çıktı.

Güney Kore’li teknoloji uzmanlarının yaptığı paylaşımlara göre Samsung‘un yeni Galaxy S21 serisi cihazları bir önceki nesil Galaxy S20 serisine kıyasla %15-20 oranında daha fazla ön sipariş aldı. Ön siparişe açılmasından kısa bir süre sonra böyle bir yükseliş şirketin akıllı telefon pazarında ki yerini güçlendiriyor.

Şirket bu ön sipariş rakamını arttırmak için küresel pazarda çeşitli kampanyalar yapıyor. Ülkemizde Galaxy S21 Ultra 5G siparişi veren kullanıcılar Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık hediyesine sahip oluyor. Galaxy S21 ve S21 Plus modellerinden birini sipariş verenler ise Galaxy Buds Live kulaklık hediyesine kavuşuyor.

Bu kampanyalar sayesinde rakamları arttırmaya planlayan Samsung, Galaxy S21 Ultra‘nın birçok renk seçeneğini de ön siparişe çıkardı. Bunun dışında bazı analistlere göre yeni Galaxy S21 serisi, Galaxy S20 ailesini ardında bırakacak ama 2019 yılında çıkan Galaxy S10 satışa rakamlarına ulaşamayacağını dile getiriyor.