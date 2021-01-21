Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy S21 Ön Siparişleri Galaxy S20'yi Geçti!

Samsung Galaxy S21 Ön Siparişleri Galaxy S20’yi Geçti!

Samsung'un yeni üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonu Galaxy S21 ön sipariş verileri ortaya çıktı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
Galaxy s21

Samsung geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 ailesini resmi olarak tanıtmıştı. Birkaç gün önce de resmi olarak ön siparişe sunulan cihazın bugün sipariş verileri ortaya çıktı.

Güney Kore’li teknoloji uzmanlarının yaptığı paylaşımlara göre Samsung‘un yeni Galaxy S21 serisi cihazları bir önceki nesil Galaxy S20 serisine kıyasla %15-20 oranında daha fazla ön sipariş aldı. Ön siparişe açılmasından kısa bir süre sonra böyle bir yükseliş şirketin akıllı telefon pazarında ki yerini güçlendiriyor.

Şirket bu ön sipariş rakamını arttırmak için küresel pazarda çeşitli kampanyalar yapıyor. Ülkemizde Galaxy S21 Ultra 5G siparişi veren kullanıcılar Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık hediyesine sahip oluyor. Galaxy S21 ve S21 Plus modellerinden birini sipariş verenler ise Galaxy Buds Live kulaklık hediyesine kavuşuyor.

Bu kampanyalar sayesinde rakamları arttırmaya planlayan Samsung, Galaxy S21 Ultra‘nın birçok renk seçeneğini de ön siparişe çıkardı. Bunun dışında bazı analistlere göre yeni Galaxy S21 serisi, Galaxy S20 ailesini ardında bırakacak ama 2019 yılında çıkan Galaxy S10 satışa rakamlarına ulaşamayacağını dile getiriyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Opera, YoYo Games’i Satın Aldığını Duyurdu!

Bilindiği üzere Opera, 2019 yılında ilk oyun web tarayıcısı olan GX'i piyasaya sürmüştü. GX tarayıcı, RAM ve CPU sınırlayıcısı, oyun çıkış tarihilerini gözlemlemek için...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Infinix Hot 10 Play Resmi Olarak Duyuruldu!

Akıllı telefon pazarında küçük üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Play versiyonlu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni 870 Evo SSD Fiyatı ve Detayları Açıklandı!

Samsung, akıllı telefon pazarı dışında diğer teknoloji alanlarında da yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Firma dün yeni bir SSD serisini tanıttı. 870 Evo adıyla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Ön Siparişleri Galaxy S20’yi Geçti!

Samsung geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 ailesini resmi olarak tanıtmıştı. Birkaç gün önce de resmi olarak ön siparişe sunulan cihazın...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Yeni Bir Galaxy A82 5G Üzerinde Çalışıyor!

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarına oldukça etkili modeller ile giriş yapmaya devam ediyor. Şirket en son Galaxy S21 serinin tanıttı ve...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014