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Samsung Galaxy S21 Plus BIS’de Sertifika Aldı

Selin Polat

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Samsung Galaxy S21 Plus BIS'de Sertifika Aldı

Samsung‘un Ocak ayında Galaxy S21 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor ve telefonlar şimdiden sertifikasyon web sitelerinde görünmeye başladı. En son BIS’te (Bureau of Indian Standards) SMG996B/DS model numaralı bir telefonun görüldü ve bu telefon Galaxy S21 Plus‘ın ta kendisi.

Bu liste, Samsung Galaxy S21 serisinin çok yakın olduğunun bir onayı olarak geliyor. Birkaç gün önce normal kardeşi de BIS veritabanında göründü. Plus’ta 6.7″ yerine 6.2″ ekran olacak, ancak her ikisinin de 1080p çözünürlüğe sahip 120Hz OLED ekranlarla gelmesi bekleniyor.

14 Ocak’ta normal Samsung Galaxy S21, daha büyük bir Samsung Galaxy S21 + ve gelişmiş kamera sistemiyle Samsung Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç telefonun piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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KaynakGsmarena
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