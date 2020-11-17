Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy S21 Plus, Geekbench'te Görüntülendi!

Samsung Galaxy S21 Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen S21 serisinden Samsung Galaxy S21 Plus, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Ayşen Sıla

-

0
Samsung Galaxy S21 Plus

Temmuz ayının başlarında, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra‘nın sırasıyla SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaralarına sahip olduğu ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 Plus ise bugün Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Bilindiği üzere kıyaslama platformları telefonların piyasaya sürülmeden önce test edildiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S21 serisinin Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor. Gelin yeni S21 Plus telefonunun performans testine birlikte göz atalım.

SM-G996U model numarasına sahip Galaxy S21 Plus, 1120 tek çekirdekli test puanı ve 3319 çok çekirdekli test puanı kaydetmeyi başardı. İşlemci, Snapdragon 875 yonga setini gösteren “Lahaina” kod adıyla anılıyor. İşlemci, 8 GB RAM ile birleştirilmiş Android 11 işletim sistemini de beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy S21 Plus

Galaxy S21’in yakında çıkacak Exynos 2100 tarafından desteklenen 8 GB RAM modeli de Geekbench’te görüldü. Galaxy S21, 1040 tek çekirdekli test puanı ve 3107 çok çekirdekli test puanı kaydetmeyi başardı. Yine de Snapdragon 875 işlemcinin, Samsung’un özel Exynos işlemcisini geride bıraktığını görebiliyoruz.

Samsung Galaxy S21 Plus

Özelliklerden bahsedece olursak da Galaxy S21 Plus, 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,7 inç OLED LTPS FHD + düz ekranla gelecek. Telefonun arka tarafında 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 64 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakYes Mobile
Önceki İçerikSamsung Galaxy M42 6.000 mAh Bataryaya Sahip Olacak
Sonraki İçerikZTE Blade A51, Canlı Canlı Görüntülendi!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

ZTE Blade A51, Canlı Canlı Görüntülendi!

ZTE Blade A51 adlı yeni bir telefon, Bluetooth SIG ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) yetkililerinden sertifikalar aldı. Ayrıca telefonun Bluetooth listesi, yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

Temmuz ayının başlarında, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın sırasıyla SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaralarına sahip olduğu ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M42 6.000 mAh Bataryaya Sahip Olacak

Samsung’un Galaxy M serisi, devasa pilleri ile ünlüdür. Mevcut cihazların çoğu 6.000 mAh güç hücresine sahiptir ve Galaxy M51, 7.000 mAh ile...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, 24 Kasım’da Redmi Note 9 5G İkilisini Piyasaya Sürecek

Xiaomi, Redmi serisinin ilk 5G üyelerini tanıtmak üzere - Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G. İsimler teyit edilmemiş olsa da, birçok sızıntı,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S21 Serisi Temel Özellikleri Belli Oldu

Samsung’un bir sonraki Galaxy S serisi için beklenen 14 Ocak lansman tarihi yaklaşırken, sızıntılar bize gelecek cihazların daha ayrıntılı bir resmini vermeye...
Devamını Oku