Samsung Galaxy S21 Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

Temmuz ayının başlarında, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra‘nın sırasıyla SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaralarına sahip olduğu ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 Plus ise bugün Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Bilindiği üzere kıyaslama platformları telefonların piyasaya sürülmeden önce test edildiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S21 serisinin Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor. Gelin yeni S21 Plus telefonunun performans testine birlikte göz atalım.

SM-G996U model numarasına sahip Galaxy S21 Plus, 1120 tek çekirdekli test puanı ve 3319 çok çekirdekli test puanı kaydetmeyi başardı. İşlemci, Snapdragon 875 yonga setini gösteren “Lahaina” kod adıyla anılıyor. İşlemci, 8 GB RAM ile birleştirilmiş Android 11 işletim sistemini de beraberinde getiriyor.

Galaxy S21’in yakında çıkacak Exynos 2100 tarafından desteklenen 8 GB RAM modeli de Geekbench’te görüldü. Galaxy S21, 1040 tek çekirdekli test puanı ve 3107 çok çekirdekli test puanı kaydetmeyi başardı. Yine de Snapdragon 875 işlemcinin, Samsung’un özel Exynos işlemcisini geride bıraktığını görebiliyoruz.

Özelliklerden bahsedece olursak da Galaxy S21 Plus, 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,7 inç OLED LTPS FHD + düz ekranla gelecek. Telefonun arka tarafında 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 64 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapması bekleniyor.