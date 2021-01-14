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Samsung Galaxy S21 Plus Ön İncelemesi

Samsung Galaxy S21 Plus, serinin ortanca üyesi olarak her zaman çok fazla talep gördü. İşte artısıyla ve eksisiyle Galaxy S21 Plus ön incelemesi.

Şevval Oltancıoğlu

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Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 serisi bugün piyasaya sürüldü. Fazlasıyla ilgiye maruz kalan telefonların ortanca ve en çok talep gören modeli S21 Plus, standart modelden biraz daha büyük bir ekran sunuyor. Bu yazımızda artıları ve eksileriyle Samsung Galaxy S21 Plus‘ı ele alıyoruz. Karşınızda S21 Plus ön incelemesi.

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Plus, sanki geçen seneye göre biraz daha hayal kırıklığı yaratıyor. Boyutu ve bir özelliği dışında neredeyse tamamen standart S21 ile aynı diyebiliriz. Çok fazla avantaj sunmuyor olmasını da ele alacağız.

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung, Galaxy S21 Plus ekranını 1440p + çözünürlükte tutabilirdi. Yine de S21 Ultra gibi, ekranı daha parlak ve daha gelişmiş bir uyarlanabilir yenileme hızı sistemiyle gelmeyebilirdi. Ya da en azından kamera kısmında S21’den daha iyi performans sergileyebilirdi.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S21 Ultra Ön İncelemesi

Bu anlamda S21 Plus yerine bir S21 almanız daha mantıklı ve daha ucuz diyebiliriz. Çünkü telefonun arka kısmı S21’inkine kıyasla tamamen cam olsa da dikkate değer bir özellik barındırmadığını bir kez daha belirtelim.

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Plus’ın Artıları

-Ekran neredeyse Ultra kadar büyük, 6,7 inç ve düz
-Neredeyse Ultra kadar büyük pil, 4,800 mAh
-UWB (telefondan telefona hızlı dosya paylaşımı, yön bulma)

Samsung Galaxy S21 Plus’ın Eksileri

-1080p + ekran, 48-120Hz
-12 MP ana kamera, sabit odaklı ultra geniş kamera, 10 MP selfie kamerası

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