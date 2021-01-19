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Samsung Galaxy S21 Plus’a Phantom Green Renk Seçeneği!

Samsung Galaxy S21 Plus için görülmemiş bir renk seçeneği ortaya çıktı. Muhteşem yeşil renk seçeneği, çok yakında piyasaya sürülebilir.

Ayşen Sıla

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Galaxy-S21-Phantom-Green

Geçen hafta Samsung, 2021’in ilk Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisini, Galaxy Buds Pro‘yu ve Galaxy SmartTag serisini resmi olarak tanıttı. Özellikle bu telefonlar çok çeşitli renk seçeneklerine sahipti. Samsung, S21 Plus ve Ultra modelleri için bazı özel renkleri de piyasaya sürdü. Şimdi ise daha önce görülmemiş vir renk seçeneği ortaya çıktı.

Samsung, dünya çapında yeni duyurulan Galaxy S21 serisi için ön sipariş almaya başladı bile. İlginç bir şekilde, şirketin Avustralya web sitesinde, Phantom Green adlı özel bir renk ortaya çıktı ve Samsung hayranlarını şaşırttı.

SM-G996BZGAXSA – Galaxy S21 + Phantom Green (8GB + 128GB)
SM-G996BZGEXSA – Galaxy S21 + Phantom Green (8GB + 256GB) olarak listelenen telefonlar çekici yeşil bir renk seçeneğine işaret ediyor.

Galaxy-S21-Phantom-Green

Samsung Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra’nın özel renk çeşitleri Samsung eStore’a özeldir. Lansman etkinliğinde, Güney Koreli teknoloji devi standart renklere ek olarak Galaxy S21 Plus için yalnızca Phantom Red ve Phantom Gold olmak üzere iki özel renk açıkladı. Normal seçenekler ise Phantom Silver, Phantom Violet ve Phantom Black olarak adlandırılıyordu. Bu renk seçeneği de çok kısa sürede diğer pazarlarda satışa sunulabilir.

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