Samsung Galaxy S21 Plus’ın Kamerası Sızdırıldı!

Üçlü tamamlandı. Samsung Galaxy S21 ve S21 Ultra‘nın CAD tabanlı sızıntılarını bu haftanın başlarında görmüştük. Şimdi ise Samsung Galaxy S21 Plus‘ın 3D şemaları da ortaya çıktı. Görünene göre Galaxy S21 ve S21 Plus aynı kamera tasarımına sahip olacak. S21 Ultra ise daha iyi bir kamera donanımı sunacak.

Bu yeni kamera kurulumu, telefonu çevreleyen metal çerçevenin bir parçası gibi görünüyor. Arka camda biraz eğim varken, ön kısım dümdüz. Tıpkı S21’in tabanında olduğu gibi demeden geçemiyoruz. Ekranın etrafındaki çerçevelerin dört tarafının da eşit büyüklükte olduğu söyleniyor.

Galaxy S21 Plus, mevcut S20 Plus ‘ın 6.7 inçlik kamerasını koruyacak, ancak düz panel telefonu daha geniş hale getirecek. Bu yeni model için 161.9 x 73.7 x 7.8 milimetreye kıyasla 161.5 x 75.6 x 7.85 milimetre boyutlarında bir telefon göreceğiz.

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Samsung S20’ye kıyasla bataryasını da büyüttü. Galaxy S21 Plus, 4.800 mAh kapasiteye sahip olacak (4.500 mAh’den fazla), ancak mevcut modelle aynı 25 Waltlık şarja sahip olacak.

Samsung Galaxy S serisini her zamanki gibi Şubat ayında tanıtmayacak. Şirketin Huawei‘nin yokluğundan faydalanmak için lansmanı öne çektiği söyleniyor. Yani Samsung Galaxy S21 serisi Ocak ayında piyasaya sürülebilir. Hepsi ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.