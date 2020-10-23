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Samsung Galaxy S21 Plus’ın Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S21 serisinin tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S21

Samsung ile ilgili popüler sızıntılara sahip olan Ice Universe, bize yeni Galaxy S21 Plus tasarımı hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Ünlü kaynak, bu kez de telefonun tasarımını ortaya çıkaran iki yeni fotoğraf paylaştı. Serinin Ocak ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Tasarım, düz bir paneli simetrik çerçevelerle birleştiriyor. Eğer bu bilgiler doğruysa, S21 serisi en ince alt çerçeveye ve etrafındaki en yüksek ekran-gövde oranlarından birine sahip olabilir.

Galaxy S21’in düz bir panele sahip olması bekleniyor, S21 Ultra ise kavisli bir ekran ile birlikte gelebilir. Söylentilere göre, serideki her iki telefon da S20 serisindeki gibi ortalanmış deliklere sahip olacak. S21, düz 6,2 inçlik bir panele sahipken, Ultra’lar daha da belirgin bir kavisle 6,7-6,9 inç arasında bir panel bulunduracak.

Samsung Galaxy S21

Her iki telefon da tamamen farklı bir tasarıma sahip. S21’in kamera çıkıntısı S20’ye kıyasla büyük ve tüm çerçeveyi kaplayan cinsten. Flaş, şimdi kamera çıkıntısından ayrı konumlandırılmış ve dikey olarak yerleştirilmiş üç kamera ile beraber yer alabilir. S21 serisinin lansmanı için sabırsızlanıyoruz.

Samsung Galaxy S21

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