Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy S21 Serisi 11 Renk Seçeneğiyle Gelecek!

Samsung Galaxy S21 Serisi 11 Renk Seçeneğiyle Gelecek!

Samsung yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını bir yenilik yaparak 11 renk seçeneğiyle sunmaya hazırlanıyor.

Yunus Emre Çakır

-

0
Galaxy S21

Bilindiği üzere Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni cihazlarını tanıtacağı bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Güney Kore merkezli şirket bu etkinlikte üst düzey akıllı cihazlarını ortaya çıkaracak. Bu cihazlar arasında yeni Galaxy S21 ailesi de yer alıyor.

Web sitelerini dahi bu modellere göre güncelleyen Samsung‘un bu yeni modeli hakkında bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre şirketin yeni Galaxy S21 serisini 11 farklı renk seçeneğiyle sunacağı yönünde oldu. Yeni seri sadece fazla renk seçeneceği gelmiyor aynı zamanda birden fazla dahili depolama seçenecekleriyle birlikte geliyor.

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra‘nın ortaya çıkan renk seçenekleri şunlar olacak; Siyah, Kahverengi, Altın, Gri, Lacivert, Pembe, Kırmızı, Gümüş, Titanyum, Menekşe ve Beyaz. Birçok rengin bir arada olduğu modellerin dahili depolama alanları ise 128, 256 ve 512 GB olarak belirlenmiş durumda.

Tabi ki şirketin etkinlikte bütün bu renk seçeneğine sahip cihazları tanıtması beklenmiyor. 14 Ocak‘ta ki etkinlikte sadece birkaç renk modelini görebiliriz. Diğer renk seçenekleri ise küresel pazara sunulduğu zaman ortaya çıkacaktır.

Sızdırılan bir diğer bilgiye göre ise Samsung‘un Galaxy S21 5G‘yi İtalya pazarında Phantom Grey renk seçeneğiyle birlikte Enterprise Edition adıyla satışa çıkacarağı oldu. Aynı isim altında bir de Galaxy S21 Ultra 5G‘yi Phantom Black rengiyle çıkaracak. Daha detaylı bilgiler için 14 Ocak tarihini beklememiz gerekiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy S21 Serisi 11 Renk Seçeneğiyle Gelecek!

Bilindiği üzere Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni cihazlarını tanıtacağı bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Güney Kore merkezli şirket bu etkinlikte üst düzey akıllı cihazlarını ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 6.3/6.4 Yeni Görselleriyle Sızdırıldı!

Nokia akıllı telefon pazarına 2021 yılında sağlam bir şekilde girmek istiyor. Şirket geçmişte yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için yeni modelleriyle karşımıza çıkmayı planlıyor.Geçen senenin...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo Yeni TAB 11 Modelini Satışa Çıkarıyor!

Lenovo, teknoloji dünyasına bu yıl yeni model tabletiyle girmeyi planlıyor. Akıllı telefonlar pazarında istediği başarıyı elde edemeyen Lenovo, teknoloji sektöründe daha çok dizüstü bilgisayarları...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G Stylus 2021’in Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı!

Motorola 2021 yılı içerisinde yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıkmayı hedefliyor. Şirketin yeni telefonunun Moto G Stylus 2021 adında geleceğini daha önce sızan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 10i Amazon Üzerinden Satışa Çıkıyor!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modellerini sunmaya devam ediyor. Şirket 2021 yılında da akıllı telefon pazarında ki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bunun...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014