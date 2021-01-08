Samsung Galaxy S21 Serisi 11 Renk Seçeneğiyle Gelecek!

Bilindiği üzere Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni cihazlarını tanıtacağı bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Güney Kore merkezli şirket bu etkinlikte üst düzey akıllı cihazlarını ortaya çıkaracak. Bu cihazlar arasında yeni Galaxy S21 ailesi de yer alıyor.

Web sitelerini dahi bu modellere göre güncelleyen Samsung‘un bu yeni modeli hakkında bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre şirketin yeni Galaxy S21 serisini 11 farklı renk seçeneğiyle sunacağı yönünde oldu. Yeni seri sadece fazla renk seçeneceği gelmiyor aynı zamanda birden fazla dahili depolama seçenecekleriyle birlikte geliyor.

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra‘nın ortaya çıkan renk seçenekleri şunlar olacak; Siyah, Kahverengi, Altın, Gri, Lacivert, Pembe, Kırmızı, Gümüş, Titanyum, Menekşe ve Beyaz. Birçok rengin bir arada olduğu modellerin dahili depolama alanları ise 128, 256 ve 512 GB olarak belirlenmiş durumda.

Tabi ki şirketin etkinlikte bütün bu renk seçeneğine sahip cihazları tanıtması beklenmiyor. 14 Ocak‘ta ki etkinlikte sadece birkaç renk modelini görebiliriz. Diğer renk seçenekleri ise küresel pazara sunulduğu zaman ortaya çıkacaktır.

Sızdırılan bir diğer bilgiye göre ise Samsung‘un Galaxy S21 5G‘yi İtalya pazarında Phantom Grey renk seçeneğiyle birlikte Enterprise Edition adıyla satışa çıkacarağı oldu. Aynı isim altında bir de Galaxy S21 Ultra 5G‘yi Phantom Black rengiyle çıkaracak. Daha detaylı bilgiler için 14 Ocak tarihini beklememiz gerekiyor.