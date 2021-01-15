Teknoloji devi Samsung, dün gerçekleştirdiğin teknoloji etkinliğinde yeni üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra‘yı resmi olarak tanıtmıştı. Şirketin yaptığı bu etkinlik dünya genelinde oldukça fazla ilgi gördü ve birçok paylaşımlar yapıldı.

Samsung, 2021 yılı için sunduğu yeni modellerini henüz yeni tanıtmasına rağmen dünya genelinde ön siparişe sunmaya başladı. Her üç modelin hafıza ve renk versiyonlarına göre fiyatlandırıldığı ön sipariş ülkemizde de açılmış durumda.

En geç 29 Ocak tarihine gönderme yapacak olan Samsung, farklı özel renk siparişlerinin 3-5 hafta daha uzayabileceğini açıkladı. Ülkelere göre farklı kampanya çeşitleriyle gelecek olan yeni Galaxy S21 serisi, ülkemizde Buds Live hediyesi ile birlikte sunulmuş durumda. Birçok renk seçeneklerinin ülkemizde de bulunduğu bu ön sipariş, bugün itibariyle başladı.

Ülkemizde Galaxy S21 Ultra 5G ön siparişi veren kullanıcılar yeni Buds Pro kablosuz kulaklık hediyesine sahip olabiliyor. Galaxy S21 veya Galaxy S21 Plus 5G ön siparişinde bulunanlar ise Buds Live kablosuz kulaklık hediyesini alabiliyorlar. Bu kampanyalı ön sipariş 11 Şubat‘a kadar ülkemizde devam edecek.