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Samsung Galaxy S21 Serisi Şarj Cihazı Olmadan Gelecek

Samsung, Apple'ın iPhone 12 serisindeki yaklaşımı olan şarj cihazını kutudan kaldırma hareketini Galaxy S21 serisinde benimseyebilir..

Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy S21 Serisi Şarj Cihazı Olmadan Gelecek

Samsung, Apple‘ın son yaklaşımı olan şarj cihazını kutudan çıkarma kararı alacak gibi duruyo. Yani yaklaşan Galaxy S21 serisi için kutu içi şarj cihazı ve kulaklık sunulmama olasılığı söz konusu.

Ortaya çıkan sonra rapora göre Samsung’un en son amiral gemisi tüm kutu içi aksesuarları çıkarmayı düşündüğünü ileri sürdü. Bunun yerine kutu içerisinde sadece bir UBS-C kablosu yer alacak. Ancak bu durum henüz resmi bir açıklamaya dayanmıyor.

Samsung, ilk Galaxy S’den cihazından en yeni Galaxy S20 serisine kadar telefonlarıyla bir çift kablolu kulaklık, USB kablosu ve şarj cihazı sundu. Bu diğer akıllı telefon üreticilerinin de aşağı yukarı yaptığı yaklaşımdı.

Samsung Galaxy S20 FE

Kutu içindeki aksesuarları kaldırmak ve daha küçük kutular kullanmak potansiyel olarak çevreye fayda sağlayabilir. Bununla birlikte, nakliye maliyetlerindeki tasarruf ve şarj cihazlarının ayrı ayrı satılmasından yeni bir gelir elde edilebilir.

Kutudaki şarj cihazlarının çıkarılmasının amiral gemisi olmayan Samsung cihazlarını da etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Tabi ki resmi açıklamalar söz konusu olmadığı için doğrudan itimat etmek söz konusu olamaz. Biraz daha beklememiz lazım.

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KaynakAndroidAuthority
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