Samsung Galaxy S21 Serisinin Fiyatı Belli Oldu!

Samsung‘un Galaxy S21 serisini Ocak ayında piyasaya süreceği bildiriliyor. Yepyeni sızıntılar, şimdiden Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra 5G‘nin özellikleri ve tasarımı hakkında pek çok bilgiyi ortaya çıkardı bile. Şimdi ise yeni bir rapor, S21 modellerinin depolama özelliklerini ve Avrupa pazarları için fiyatlandırmasını ortaya çıkardı.

Rapora göre Galaxy S21 5G, 128 GB ve 256 GB depolama sürümleriyle Avrupa’da satışa sunulacak. Her iki model de sırasıyla 849 euro ve 899 euro olarak fiyatlandırılacak. S21’in siyah, beyaz, pembe ve mor renklerde gelmesi bekleniyor. Raporda, şirketin S21’in fiyatlarını S20 serisine kıyasla 50 Euro düşürdüğü belirtiliyor. Son sızıntılara göre, S21 serisinde microSD kart yuvası olmayacak.

Galaxy S21 + 5G 128 GB ve 256 GB gibi seçeneklerde Avrupa’da satışa sunulacak. Her iki model de sırasıyla 1.049 euro ve 1.099 euro olarak fiyatlandırılacak. Telefonun, gümüş, siyah ve mor renklerde gelmesi bekleniyor.

Avrupa, Galaxy S21 Ultra 5G’yi 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi depolama seçenekleriyle sunuyor. Bu modeller sırasıyla 1.349 euro, 1.399 euro ve 1.529 euro olarak fiyatlandırılacak. Telefonun siyah ve gümüş renk seçenekleri ile satılması bekleniyor. Avrupa ülkeleri arasında değişen KDV oranları nedeniyle, Galaxy S21 serisinin biraz daha yüksek veya daha düşük fiyatlarla ticarete başlama olasılığı var.

Önceki raporlar, Avrupa için Galaxy S21 serisinin de Exynos 2100 yonga seti ile donatılacağını ortaya çıkardı. S21 modellerinin satışlarının Ocak ayı sonunda başlaması bekleniyor. Daha fazla detay için bizi takipte kalın.