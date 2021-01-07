Samsung Galaxy S21 Serisinin Fiyatlandırması Ortaya Çıktı!

Samsung‘un yaklaşık bir hafta içinde Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Amiral gemisi serisi manşetlere hakim olmaya devam ediyor. Şimdi ise Belçika’da bir telekom şirketi olan Voo, yanlışlıkla Galaxy S21 serisinin beklenen fiyatını açığa çıkardı.

Sayfalar kaldırılmış olsa bile, ekran görüntüsü alındığı için serinin Avrupa fiyatını artık biliyoruz. Üstelik bu sayfalar, telefon serisinin teknik özelliklerine dair bilgiler de içeriyor. Gelin daha yakından inceleyelim.

Listeye göre, 128 GB depolama alanına sahip vanilya Galaxy S21, 849 euroya satışa sunulacak. Öte yandan, Galaxy S21 Plus, 1.049 euro fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy S21 Ultra ise temel 128GB depolama modeli için 1.399 euroya satış yapacak. Bu sızıntının bir başka ilginç yanı, diğer iki modelin öncekilerden çok daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olmasından kaynaklanıyor.

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Samsung Galaxy S21’in Özellikleri

Standart Galaxy S21, Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet‘ın yanısıra Phantom Pink renk seçeneğini de beraberinde getiriyor. S21 Plus’ın kameralarını ödünç alması bekleniyor.

Tıpkı S21 Plus gibi plastik bir arka, düz ekran, 1080P ve sabit 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ek olarak Galaxy S21, giriş seviyesi model olduğu için sadece 8 GB bir dahili depolamayla gelecek.

Samsung Galaxy S21 Plus’ın Özellikleri

Samsung Galaxy S21 Plus, metal çerçeveyi koruyan bir tasarıma sahip. Ancak Galaxy Note20 gibi plastik bir arka paneli beraberinde getirmesi bekleniyor. Arkadaki kamera kurulumunda ise sadece üç lens olması bekleniyor.

Kurulumda, ana ve ultra geniş kameralar için bir çift 12 megapiksel ve 3x hibrit zoom görüntüleri için 64 megapiksellik bir lens olması bekleniyor. LED Flaşın kamera adasının dışında olduğunu da belirtmemizde fayda var.

Ön taraftaki ekran sabit 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 1080p AMOLED panelden oluşuyor. Üstteki cam ise düz bir tasarım benimsiyor.

Batarya kapasitesinin Galaxy S21 Plus’da S20 Plus’ın 4,500mAh bataryasına kıyasla 4,800mAh’a sahip olacağı söyleniyor. Telefonun aynı 25W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Galaxy S21 Ultra gibi, S21 Plus da Exynos 2100 veya bir Snapdragon 888 işlemciyi beraberinde getirecek. Samsung Galaxy S21 Plus’ın, Phantom Black, Phantom Silver ve Phantom Violet renklerinde satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra’nın Özellikleri

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G‘nin S serisi akıllı telefon için bir ilk olan S-Pen stylus desteğiyle geleceği de doğrulandı. Birinci sınıf bir teklif olan telefon, dörtlü kamera yapılandırmasıyla kamera performansı açısından Samsung‘un en iyisi olacak.

Cihazın, 12 MP ultra geniş açılı lens, 3x optik yakınlaştırma destekli 10 MP sensör ve 10x optik yakınlaştırma destekli başka bir 10 MP sensör ile birlikte 108 MP ana kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Galaxy S21 Ultra’da 1600 nit en yüksek parlaklığa sahip 6.8 inç AMOLED ekran bulunacak.

Samsung, Galaxy S21 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 14 Ocak’ta Samsung Unpacked etkinliğinde piyasaya sürecek.