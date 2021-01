Samsung Galaxy S21 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S21 serisi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Geçmiş raporlar, Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra‘nın teknik özelliklerine dair her şeyi ortaya çıkardı. Son raporlar ise S21 modellerinin fiyatlandırmasını gösterdi. Şimdi ise telefon serisinin kamera özelliklerine dair her şeyi biliyoruz.

Galaxy S21 5G ve Galaxy S21 Plus 5G, f/2.2 diyafram ile 10 megpiksel ön kameraya sahip olacak. S21’in arkadaki kamera modülü, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ana, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş lens ve f/2.0 açıklığa sahip 64 megapiksel telefoto lens içeriyor. Ana ve telefoto lenslerin OIS desteği ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21‘de bulunan aynı üçlü kamera kurulum özelliklerine sahip. Geçmiş sızıntılardan bilindiği üzere, S21 Plus standart modele göre daha büyük bir ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.

Galaxy S21 Ultra 5G ise f/2.2 açıklığa sahip bir 40 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Akıllı telefonun arka kamera muhafazası, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel ana kamera (muhtemelen yeni HM2 veya HM3 lens), f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş lens ve f/2.4 diyaframa sahip 10 megapiksel telefoto lens içeriyor.

Telefon, f/4.9 diyafram açıklığına sahip başka bir 10 megapiksel telefoto lens de bulunuyor. İki telefoto sensörün sırasıyla 3x optik yakınlaştırma ve 10x optik yakınlaştırma sunması bekleniyor.

S21 Ultra’nın ana sensörü ve telefoto lenslerinin OIS desteği ile donatıldığı söyleniyor. S21 Ultra’nın kamera muhafazasında ayrıca bir LED flaş ve bir lazer otofokus ünitesi bulunuyor.