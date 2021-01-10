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Samsung Galaxy S21 Serisinin Reklam Görselleri Sılzdırıldı!

Samsung'un yeni üst düzey amiral gemisi telefonlarının basın görselleri tanıtılmadan önce ortaya çıktı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak tarihinde bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Firma bu etkinlikte birçok yeni model akıllı cihazını tanıtmayı planlıyor. Yeni akıllı telefonlarından birisi de Galaxy S21 ailesi olacak.

Bugün itibariyle ise şirketin henüz resmi olarak tanıtımını yapmadığı Galaxy S21 serisinin reklam görselleri ortaya çıktı. Samsung tarafından resmi olarak paylaşılan görsellerde yeni S21 serisinin nasıl bir tasarıma ve kamera modülüne sahip olacağı kesinleşmiş oldu.

S21, S21 Plus ve S21 Ultra‘nın ortaya çıkan bu resmi görsellerine baktığımızda tüm serinin delikli ön kamera yer alıyor. Bunun dışında S21 ve S21 Plus üçlü bir kamera modülüne sahipken, S21 Ultra dörtlü kamera modülü ile geliyor.

Sadece S21 Ultra‘nın siyah renki bir modeli görsellerde yer alıyorken S21 ve S21 Plus menekşe rengiyle gösteriliyor. Şuan için resmi olarak daha fazla detay paylaşılmış durumda değil.

Ancak ortaya çıkan bu görseller ile yeni Galaxy S21 ailesinin daha önce sızdırılmış olan görselleriyle aynı olduğunu anlamış oldu. Daha fazla detay ve bilgi için 14 Ocak tarihini beklememiz gerekiyor.

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