Samsung Galaxy S21, Su Testinden Geçti – Ne Kadar Dayanıklı ?

Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonlarının toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip olduğu biliniyor. Galaxy S5 bile IP67 derecesine sahipti ancak Samsung, Galaxy S6’yı duyurduğunda özelliği atlamaya karar verdi. Yeni Galaxy S21 serisinin her üç modeli de IP68 derecesini bulunduruyor.

Yeni amiral gemilerinin lansmanının ardından, çeşitli modellerin dayanıklılık ve düşme testlerini gördük. Şimdi, bir YouTuber, Galaxy S21’i çılgın bir su geçirmezlik testiyle ölçmeye karar verdi. Test tamı tamına 11 gündür devam ediyor.

Photo Owl Time Lapse adlı YouTube kanalı, Samsung’un en yeni telefonu olan Galaxy S21 üzerinde, bir haftadan uzun süredir bir su geçirmezlik testi uyguluyor. Kanal, hızlandırılmış videolarıyla tanınıyor ancak şu anda testi YouTube’da canlı olarak yayınlıyor.

Videonun açıklaması, yerleşik kronometre 99 saat 59 dakika 59 saniyenin ötesine geçmediğinden zamanlayıcıyı sıfırlamak için telefonu iki kez çıkarmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Açıklamada ayrıca telefonun 117 saat 53 dakika su altında kaldıktan sonra nem algılama uyarısı verdiği de ortaya çıkıyor. Ekran da bu noktada tepkisizdi ve telefon kendi kendine uygulamadan uygulamaya atladı. 241 saat sonra, iletişimi test etmeye karar verdi, ancak zar zor çalışıyordu.

Galaxy S21’in IP68 derecesi, telefonun 1,5 metre derinliğe kadar suya daldırıldıktan sonra 30 dakika dayanacağını gösteriyor. Test için kullanılan su tankı desteklenen maksimum derinliğin yarısına kadar bile değil, bu da testin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklıuor.

IP68 derecesine sahip diğer üreticiler gibi Samsung, sudan zarar görürse telefon garantisini kabul etiyor. Bu nedenle, suya dayanıklılık iddialarının doğru olup olmadığını görmek için cihazınızı test etmeye çalışmayın.